Verešová a Peštová zazářily na festivalu ve Varech. Čí styl byl vysoký a čí byl blízký vulgaritě?

Verešová zase potvrdila své oslňující schopnosti. Dlouhé elegantní šaty, stylový účes, zajímavé šperky a doplňky doladily její perfektní postavu.„Tady je pár krásných chvil na červeném koberci s Chopardem a úchvatnými šaty od mých oblíbených českých módních návrhářů! Přeji nádhernou akci a úspěšný festival a doufám, že se uvidíme příští rok!“ stojí v popisku ke statusu celebrity.Daniela Peštová, která v letech 1998–2001 patřila mezi andílky Victoria's Secret, dala přednost třpytivému outfitu s hlubokým výstřihem. K zesílení efektu si hvězda zvolila výrazné doplňky, které v interiérech hotelu Pupp vypadaly harmonicky.V lakonickém komentáři k fotografiím topmodelka poděkovala návrhářům a svému týmu.Jenže fotografie ve svůdných šatech Peštové nestačily, tak se rozhodla ukázat se v županu s téměř odhaleným poprsím.No a co fanoušci? Jak ohodnotili vzhled svých oblíbených hvězd, které zdobily jednu z největších událostí kulturního života v republice?Verešová si nemůže stěžovat na vyznání lásky ze strany svých obdivovatelů.„Ani slova nenacházím!!! Jste dokonalá!!! Chtěl bych mít možnost vypadat na hodinku tak jako vy. Jste top,“ z nějakých důvodů vyslovil přání představitel silného pohlaví Thomaško.„Takto vypadá dokonalost. Gratuluji,“ poznamenala Alena 1952.„Vy přešlapy ve výběru šatů neděláte...hvězda v každém modelu,“ vyslovila se Hami.„Nádherná, inteligentní, znáte míru a máte vkus,“ okomentovala snímky Verešové Lucie Svobodová.Peštová rovněž sklidila spoustu reakcí, v nichž lidé neskrývali své nadšení, ale výroky byly o něco kratší.„Famózní, wau“ stojí v poznámce Ilony Ježkové.„Nejkrásnější z večera...Nemohla jsem se přestat koukat,“ přiznala se Simča Jakubalová.„Nej klenot na festivalu ve Varech“ napsala Ivet.Andrea VerešováModelka Andrea Verešová se narodila 28. června 1980 v Žilině. Od roku 2000 studovala na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobě pracuje jako modelka a v roce 1999 získala korunku Miss Slovenska. Proslavila se i vztahem s českým hokejistou Jaromírem Jágrem.V roce 2007 se Verešová provdala za právníka Daniela Volopicha. Ve stejném roce se jim narodila dcera Vanessa a v roce 2009 syn Daniel Tobiáš. Dotyčná se netají tím, že se s manželem seznámila ve Špindlerově Mlýně a jiskra mezi nimi přeskočila na svahu. Tehdy se téměř pětadvacetiletá Andrea zamilovala do o šestnáct let staršího právníka a od té doby jsou spolu.Daniela PeštováDaniela Peštová se narodila v Teplicích a je česká supermodelka. Nejprve chtěla studovat na vysoké škole, ale po vítězství v modelingové soutěži se přestěhovala do Paříže a začala spolupracovat s Madison Modeling Agency. Poté se přestěhovala do New Yorku, kde se rozběhla její kariéra.Vidět jsme ji mohli na titulkách známých časopisů, jako je Marie Claire či Cosmopolitan. Kromě jiného pracovala například pro takové značky jako L'Oréal či Victoria's Secret.Byla manželkou Tommase Butiho, se kterým má syna Yannicka. Rozvedla se s ním v roce 1998. Poté se stal jejím partnerem slovenský zpěvák a porotce SuperStar Pavol Habera. Mají spolu dcerku Ellu Joy Annu a syna Paula Henryho.

