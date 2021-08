https://cz.sputniknews.com/20210822/vyvijet-natlak-na-rusko-je-zbytecne-moskva-reagovala-na-dalsi-americke-sankce-15574687.html

„Vyvíjet nátlak na Rusko je zbytečné.“ Moskva reagovala na další americké sankce

„Vyvíjet nátlak na Rusko je zbytečné.“ Moskva reagovala na další americké sankce

Moskva považuje další americké protiruské sankce za neochotu vytvářet bilaterální vztahy na základě partnerství, prohlásila mluvčí ruského ministerstva... 22.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-22T06:52+0200

2021-08-22T06:52+0200

2021-08-22T06:52+0200

svět

rusko

usa

maria zacharovová

alexej navalnyj

nord stream 2

protiruské sankce

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/503/26/5032680_0:0:2930:1648_1920x0_80_0_0_194ca51b808fb86d5d6de3ea470e8e49.jpg

„Domníváme se, že takové nepřátelské akce administrativy Joe Bidena jsou diktované nedostatkem politické vůle a neochotou vytvářet rusko-americké vztahy na základě partnerství,“ uvedla Zacharovová v komentáři na webových stránkách ministerstva.Podle jejích slov to „vypadá žalostně a beznadějně, svědčí to o neschopnosti Washingtonu opustit arogantní hrubost a neochotě brát v úvahu realitu, když předem ví, že vyvíjet nátlak na Rusko je zbytečné a naše reakce bude jako vždy tvrdá a adekvátní“. Spojené státy předtím uvalily sankce na ruské soudy a společnosti zapojené do pokládky Nord Stream 2, ale dokonce i na Kriminalistický ústav FSB a několik lidí, o nichž americká strana tvrdí, že jsou to zaměstnanci tohoto ústavu, v souvislosti s případem opozičníka A. Navalného.Uložení amerických sankcí je spojeno s výročím „otravy“ Alexeje Navalného a zdůrazňuje se, že opatření jsou přijímána v koordinaci s Velkou Británií. Podle ministerstva financí je sankční režim proti Kriminalistickému ústavu FSB zaváděn v souvislosti s Navalným. Sankce se dotknou také Vladimira Bogdanova, Stanislava Makšakova, Konstantina Kudrjavceva, Alexeje Alexandrova, Ivana Osipova, Vladimira Paňajeva a Alexeje Sedova, kteří podle amerického ministerstva financí pracují v tomto ústavu.V pátek britská vláda přidala sedm Rusů na sankční seznam kvůli chemickým zbraním v souvislosti s „otravou“ Navalného. Na seznamu je Alexej Alexandrov, Vladimir Piňajev, Ivan Osipov, Vladimir Bogdanov, Kirill Vasiljev, Stanislav Makšakov a Alexej Sedov. Podle britské strany jsou všichni zaměstnanci ruské FSB. Podle Londýna se tyto osoby údajně přímo nebo nepřímo účastnily „otravy“ Navalného v srpnu loňského roku. Jako důkaz jejich účasti Londýn uvádí záznamy telefonních rozhovorů a také údaje o jejich pohybu.Kreml již dříve odmítal obvinění z držení zakázaných toxických látek s tím, že Rusko dodržuje všechny závazky vyplývající z Úmluvy o chemických zbraních. Ruské ministerstvo zahraničí zdůraznilo, že Rusko nevyvíjí a nevyrábí chemické zbraně a poslední chemická zbraň byla zničena v roce 2017, což potvrdila OPCW.Incident s NavalnýmNavalnyj byl hospitalizován v Omsku 20. srpna loňského roku poté, co se mu cestou z Tomska udělalo v letadle špatně. Omští lékaři na základě výsledků vyšetření uvedli jako hlavní diagnózu metabolickou poruchu, která způsobila prudkou změnu hladiny krevního cukru. Co to způsobilo, zatím není jasné, ale podle omských lékařů nebyly v Navalného krvi ani moči nalezeny žádné jedy.Později byl transportován letadlem do Německa. Poté vláda SRN s odvoláním na vojenské lékaře oznámila, že Navalnyj byl údajně otráven látkou ze skupiny chemických bojových látek Novičok. Kabinet ministrů Spolkové republiky Německo později oznámil, že závěry německých odborníků potvrdily laboratoře Švédska a Francie, paralelně na základě žádosti Berlína provádí OPCW vlastní vyšetřování. Kreml v této souvislosti prohlásil, že Berlín neinformoval Moskvu o svých závěrech, a ruské ministerstvo zahraničí zdůraznilo, že Rusko čeká na odpověď Německa na oficiální žádost ohledně této situace: během jednoho měsíce Rusko zaslalo Německu tři žádosti o právní pomoc ohledně situace s Navalným, ale nedostalo žádnou odpověď. V den Navalného hospitalizace začala prokuratura a policie provádět prověrky.Vláda SRN dříve nepopírala, že německá zpravodajská služba BND měla od 90. let minulého století přístup k bojové otravné látce Novičok.Ředitel Zahraniční zpravodajské služby Sergej Naryškin již dříve upozornil, že v „případu Navalnyj“ existuje obrovské množství nesrovnalostí, ale služba vnější rozvědky zná část pravdy o tom, co se stalo.Ruské ministerstvo zahraničních věcí rok po incidentu s Navalným prohlásilo, že šlo o plánovanou provokaci zaměřenou na diskreditaci Ruska, případ inicioval Západ s cílem brzdit zemi a provádět na ni další útoky. Na ministerstvu uvedli, že Berlín nikdy neposkytl žádný ověřitelný důkaz o svých obviněních vůči Ruské federaci a OPCW „zamotala“ žádost Moskvy o pomoc, čímž zabránila zahájení stíhání. Země NATO, jak zdůraznilo ministerstvo zahraničí, se chytají podvrhů Navalného týmu k zasahování do záležitostí Ruské federace, a to včetně voleb do Státní dumy, které se budou konat 17. – 19. září.

https://cz.sputniknews.com/20210820/v-den-navstevy-merkelove-moskvy-uvalily-usa-sankce-kvuli-plynovodu-nord-stream-2-15567189.html

https://cz.sputniknews.com/20210616/putin-navalnyj-vedel-ze-bude-zadrzen-po-navratu-do-ruska-14859345.html

Vladimír Štumpa I když už nemohou uškodit hodně, škodí alespoň málo. Ze zoufalství a aby si potvrdili kredit darebáckého státu. 🐸🐸🐸🐸 9

Simo Häyhä Určitě není. V roce 1991 to bylo ûspěšné. 1

5

rusko

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, usa, maria zacharovová, alexej navalnyj, nord stream 2, protiruské sankce