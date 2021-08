https://cz.sputniknews.com/20210822/zeman-tvrdi-ze-bis-odposlouchavala-i-jeho-babis-to-mel-zastavit-ale-ten-to-popira--15578211.html

Zeman tvrdí, že BIS odposlouchávala i jeho. Babiš to měl zastavit, ale ten to popírá

Server Neovlivní.cz dnes přišel s informací, že BIS měla sledovat ekonomického poradce prezidenta Martina Nejedlého. Nejedlý uvedl, že neoficiálně o sledování... 22.08.2021, Sputnik Česká republika

Podle serveru Neovlivní měl být Nejedlý sledován kvůli svým ruským kontaktům a také kvůli své obchodní činnosti.„Byl sledovaný. Jeho kontakty jsou středem zájmu kvůli bezpečnostním zájmům státu,“ uvedl server s odvoláním na své zdroje. Nejedlý potvrdil, že neoficiálně o sledování věděl, neměl to ale černé na bílém. Zabezpečil proto ochranu své partnerce a rodině.Na tuto skutečnost reagoval také prezident v rozhovoru pro Blesk.Koudelka se za odposlechy neomluvil a ty pokračovaly dál. Zeman se domnívá, že Koudelka by proto neměl zastávat tuto funkci.„Není možné, aby si šéf tajné služby vymyslel bez důkazů a bez důvodů, že bude odposlouchávat prakticky každého občana této země, který ho zrovna napadne,“ řekl Zeman a dodal: „Zdaleka nejde jenom o Martina Nejedlého, BIS odposlouchává i prezidenta republiky,“ řekl.Reakce BabišeNa slova prezidenta Miloše Zemana ohledně odposlouchávání reagoval také premiér Andrej Babiš. Ten se ohradil vůči tomu, že by prezidentovi slíbil zastavit údajné odposlouchávání jeho okolí ze strany BIS.Na tvrzení premiéra ale hned reagoval mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček na svém účtu na sociální síti. BIS a fízlování úředních činitelůMiloš Zeman v rozhovoru pro Parlamentní listy uvedl, že některé zásadní výhrady vůči BIS doposud veřejně neuváděl. Uvedl však, že po rozhodnutí vlády, která nejmenovala nového šéfa nebo současného na další období a ponechala Koudelku ve funkci do rozhodnutí nové vlády, je bude v nejbližších dnech publikovat.Zeman konstatoval, že toto rozhodnutí bere jako neúspěch, protože původní verze podle něho byla, že Koudelka odejde. Uvedl, že nové rozhodnutí bylo učiněno na poslední chvíli po návštěvě Koudelky na předsednictvu vlády. Konstatoval, že je důležité, aby si BIS plnila svou funkci, kterou má definovanou zákonem, a aby „nefízlovala ústavní činitele“.

