https://cz.sputniknews.com/20210822/zeman-varuje-pred-terorismem-a-chce-reformu-nato-potvrdil-ze-baloun-dostane-medaili--15577300.html

Zeman varuje před terorismem a chce reformu NATO. Potvrdil, že Baloun dostane medaili

Zeman varuje před terorismem a chce reformu NATO. Potvrdil, že Baloun dostane medaili

Český prezident Miloš Zeman dnes vystoupil v pořadu Blesku S prezidentem v Lánech. Během rozhovoru se vyjádřil k situaci v Afghánistánu. Po debaklu NATO v... 22.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-22T12:15+0200

2021-08-22T12:15+0200

2021-08-22T13:18+0200

česko

miloš zeman

afghánistán

evakuace

terorismus

medaile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/15559894_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c7e4c9613f723848b8dfe84fe57c1cbb.jpg

V rozhovoru Zeman uvedl, že s odchodem USA z Afghánistánu může docházet k teroristickým útokům po celém světě.Prezident během rozhovoru uvedl také jméno bývalého prezidenta Donalda Trumpa, který o celé operaci rozhodl ještě během svého úřadování. O ukončení „nákladných zahraničních válek“ mluvil Trump už v roce 2016. Později určil i datum definitivního stažení na 1. května 2021, což je 20. výročí vpádu Američanů do Afghánistánu. Biden pak posunul toto datum na 11. září.Po debaklu NATO v Afghánistánu by podle Zemana mělo dojít k zásadní a hluboké reformě NATO.Zopakoval svá slova, že souhlasí s francouzským prezidentem Emanuelem Macronem, který řekl, že nepřítelem NATO není Rusko, ale mezinárodní terorismus.Zeman vyjádřil nesouhlas s Kulhánkem, že s Tálibánem* se má jednat. Zeman zopakoval, že s teroristy se nejedná. Obává se, že útoky Tálibánu* by mohly být ještě razantnější.Miloš Zeman se také chystá vyznamenat medailí z Afghánistánu Jiřího Balouna. Ten zorganizoval evakuaci 195 lidí.Balounovi poděkoval premiér Andrej Babiš i ministr zahraničí Jakub Kulhánek a udělil mu nejvyšší resortní vyznamenání. Podle premiéra by si však zasloužil víc.Prezident potvrdil, že Baloun medaili dostane.„Ano, dostane medaili za zásluhy, která se při podobných příležitostech uděluje, mohla by to být i medaile za hrdinství. Nic proti tomu. A já mám v úterý poradu s našimi velvyslanci a chci osobně panu velvyslanci Balounovi poděkovat za skvělou práci,“ řekl Zeman v rozhovoru pro Blesk.Varování před terorismemV rozhovoru pro Parlamentní listy se Zeman vyjádřil k situaci v Afghánistánu. Od začátku kritizoval odchod vojsk NATO a domnívá se, že se jeho prognózy naplnily a ještě se naplní. Podle prezidenta totiž Tálibán* na území Afghánistánu vytvoří teroristické centrum. Tím se obnoví teroristické útoky v podstatě po celém světě.Připomněl, že stažení vojsk kritizoval již před rokem na summitu NATO v Londýně, nyní pak znovu na summitu NATO v Bruselu. „Díval jsem se přitom do očí nejprve jak Trumpovi, tak Bidenovi, kteří tam byli, a říkal jsem jim, že je to zbabělost. Oni to samozřejmě neslyšeli rádi, ale zbabělost to reálně je. Především je to zbabělost, která nepřinese žádný pozitivní efekt. Naopak dává Tálibánu* šanci, kterou dříve neměl,“ řekl.Zeman dodal, že Tálibán* může žít z výnosů z opia, jelikož podle jeho slov je Afghánistán největším producentem opia na světě, tudíž nebude mít žádné problémy s financováním.*teroristická organizace zakázaná v Ruské federaci

https://cz.sputniknews.com/20210818/kulhanek-o-afghanistanu-dokazali-jsme-zazrak-nyni-musime-priznat-realitu-a-navazovat-kontakty-15543415.html

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

miloš zeman, afghánistán, evakuace, terorismus, medaile