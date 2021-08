Známý slovenský aktivista a politolog Chmelár skončil na své padesátiny v nemocnici

https://cz.sputniknews.com/20210822/znamy-slovensky-aktivista-a-politolog-chmelar-skoncil-na-sve-padesatiny-v-nemocnici-15580511.html

Slovenský historik, politický a mediální analytik, vysokoškolský učitel, publicista a občanský aktivista Eduard Chmelár sdělil na svém facebookovém účtu, že... 22.08.2021, Sputnik Česká republika

Chmelár začal svůj status a připojil i svou fotografii na nemocničním lůžku.„Vážení přátelé, ctěné přítelkyně, od rána od vás dostávám neuvěřitelné množství gratulací, ve kterých mi jednak připomínáte, že ani mě neobešly abrahámoviny, a jednak mi přejete tolik krásných věcí, že se je pokusím všechny zahrnout do svých životních plánů. Zejména to zdraví se stalo nečekaně aktuální,“ poznamenal politolog.Chmelár následně podotkl, že se málokomu poštěstí, aby se na své padesátiny ocitl v nemocnici.„Já bych si při této příležitosti však nechtěl stěžovat, ale co nejupřímněji poděkovat kolektivu lékařů a sester Národního ústavu srdečních a cévních chorob za včasnou diagnózu, vysoce profesionální a úspěšný zákrok a příkladnou péči, díky které si takto s vámi mohu ještě psát. Prosím vás, nehaňte zdravotníky, mají těžkou a ušlechtilou práci,“ vyzdvihuje profesionalitu zdravotníků politolog.Chmelár neskrývá, že je hrdý na takové špičkové pracoviště na Slovensku, jako je Národní ústav srdečních a cévních chorob.Chmelár má vzkaz i pro ty, kteří nepatří mezi jeho příznivce.„Chytil jsem druhý dech a chce se mi žít více než kdykoliv předtím. Jsem vděčný za pevné přátelství, které prověřil čas, za zdravé děti a za všechny krásy života, které mě naplňují. S tímto pocitem si s vámi symbolicky připíjím na dalších 50 let, které spolu strávíme,“ napsal.Na závěr občanský aktivista připojil už jen přání pro své sledující.„Zůstaňte zdraví a opatrujte se. Ještě jednou vám děkuji za přízeň,“ prohlásil.Pod jeho příspěvkem se objevilo více než tisíc reakcí, v nichž uživatelé sociální sítě vyslovili Chmelárovi podporu a popřáli mu brzké uzdravení.

