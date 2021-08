https://cz.sputniknews.com/20210823/cena-bitcoinu-prekonala-50-tisic-dolaru-15586201.html

Cena bitcoinu překonala 50 tisíc dolarů

Cena bitcoinu překonala 50 tisíc dolarů

Cena bitcoinu krátkodobě překonala 50 tisíc dolarů, došlo k tomu poprvé od 15. května. Vyplývá to z údajů burz. 23.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-23T09:01+0200

2021-08-23T09:01+0200

2021-08-23T09:01+0200

svět

bitcoiny

kryptoměna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/720/80/7208084_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_4dd317e1fe582e24fa1e1710e4c3379f.jpg

Na objemově největší burze kryptoměn Binance u bitcoinu v 04:42 SEČ rostla cena na 2,5 procenta, překonala 50 tisíc dolarů. Později kurz bitcoinu klesl a pohyboval se mezi 49,9-49,8 tisíc.Podle údajů portálu CoinMarketCap, který vypočítává průměrnou cenu na více než 20 burzách, bitcoin zdražil o 2,33 procenta na 49 915 dolarů. Dynamika je uváděna za 24 hodin.Cena bitcoinu se nadále obnovuje po silném pádu na konci jara. Kryptoměna v květnu ztratila téměř třetinu své ceny, tehdy její hodnota spadla na 37,7 tisíc dolarů z 57,7 tisíc. V červnu se ukazatelé nezměnily, ale od druhé poloviny července cena bitcoinu roste, již pět týdnů v řadě. Historický rekord ceny bitcoinu, který byl dosažen v dubnu, činí 64,87 tisíc dolarů.Musk zvýšil cenu bitcoinuZakladatel Tesly a SpaceX, miliardář Elon Musk, vysvětlil, za jakých podmínek Tesla přijme platbu bitcoiny.V květnu americká společnost Tesla pozastavila prodej svých vozů za bitcoiny kvůli použití fosilních paliv k těžbě kryptoměn, zejména uhlí.Hodnota bitcoinu na pozadí tohoto prohlášení překročila hranici 39 tisíc dolarů, růst byl asi 10 %.Dříve tweety Elona Muska na podporu bitcoinu silně ovlivnily kotace kryptoměny, včetně toho, když Musk zmínil bitcoin ve svém titulku na své stránce na Twitteru v lednu tohoto roku.Co čeká bitcoin?Dříve ruská agentura Prime zveřejnila článek o tom, co bude s bitcoinem. Od začátku roku to nemá hlavní kryptoměna světě, bitcoin, lehké. V průběhu dubna se její cena zvýšila až na 64 tisíc dolarů za jednotku. Následně byl rychlý vzlet vystřídán prudkým pádem. Bitcoin se poté prodával za cenu 30-40 tisíc dolarů za jednotku. Nikdo z expertů přitom nemůže předpovědět, co přesně bude dál. Podle agentury nejsou žádné pochybnosti o tom, že svět kryptoměn bude dále růst spolu s jejich kapitalizací.Prognózy ceny bitcoinu dosahující 100 či dokonce 500 tisíc dolarů za jednotku přitom vyvolávají další horečku. A to začíná zneklidňovat vlády, neboť v jistém momentu by se tradiční měny mohly ocitnout úplně mimo hru. Z druhé strany ovšem majitelé bitcoinu se jednoho dne mohou ocitnout v situaci, kdy nebudou mít vůbec nic, protože nadšení z digitálních měn může prostě skončit.V roce 2020 byl proveden průzkum, podle něhož okolo 20 % ze 66 centrálních bank přemýšlejí o vytvoření státních digitálních měn v průběhu nejbližších několika let. Bitcoin dnes díky své omezené nabídce získává podobu digitálního zlata a mnozí lidé v něm hledají „bezpečný přístav“, kde je možné uniknout inflaci.

https://cz.sputniknews.com/20210614/bitcoin-prudce-vzrostl-pote-co-musk-rekl-ze-tesla-bude-prijimat-jejich-platby-14830401.html

https://cz.sputniknews.com/20210613/bitcoin-jede-na-horske-draze-co-se-deje-s-nejvetsi-kryptomenou-sveta-14819856.html

⏳24⏳ Peníze principielně nemají žádnou cenu a hodnotu. Peníze fungují jenom když i funguje obchodní a kupní důvěra, státní zajištění a všeobecná dobrá zkušenost občanů s tím státním peněžním systémem. Který je v normálních zemích přísně národní a provozovaný národní bankou, která si všechno dobře hlídá, aby národně fungovala ekonomika a mezinárodně nebyly žádné hodnotové ztráty, které by té zemi škodily. Peníze jsou domluveným měřítkem ceny a výměnným prostředkem při obchodních transakcích, kdy obchodní partneři kupují nebo prodávají nějaké reálné hodnoty, jako třeba slepice a prasata, kdy normálně každý ví že cena/hodnota prasete je mnohem větší jak cena/hodnota slepice.. Bitcoin je USraelský bankovní výmysl, který má mít nadnárodní funkci dolaru. Obrazně jako by si Češi vymysleli, že budou všude na světě zavádět českou korunu jako nějaký bitcoin a budou si pak přes síť kontrolovat jak s tím lidé v Rusku obchodují. (když by se jim to povedlo tam zavézt ;-) 5

❌➗➖➕ Bitcoiny principielně nemají vůbec žádnou cenu a ani hodnotu. Hodnotu a cenu má ale barel ruské ropy, který bych určitě vůbec neprodával, když by mi za to někdo nabízel digitální Bitcoiny. USraelci se jenom snaží různými lákadly světově namozkovat dostatečně blbečků, aby pak mohli bitcoin prosazovat jako jejich nadnárodní měnu a všude zavádět ten jejich dolar=bitcoin. Každý ovčan ale ví že USraelské měny reálné ztrácí hodnotu, protože každý rok jsou ty "kelímky jogurtu", za stejnou cenu menší a menší 🤩🤩. V Číně tohle neznají a postupně vyvíjí finanční socialistický bankovní systém ,který doufejme postupně nahradí to kapitalistické svinstvo a který v Číně už i prakticky funguje, protože tam peníze netiskají a neurčují židi, ale Číňani a velikost kelímků jogurtu si dobře hlídá komunistická vláda, aby jim tam nevznikal ten kapitalistický hnus..🇨🇳🍒👍👍👍 1

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bitcoiny, kryptoměna