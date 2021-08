„Dělají rozruch na akcích jiných politických subjektů.“ Vondráček útočí na zástupce Pirátů a STAN

https://cz.sputniknews.com/20210823/delaji-rozruch-na-akcich-jinych-politickych-subjektu-vondracek-utoci-na-zastupce-piratu-a-stan-15593473.html

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radek Vondráček vyslovil znepokojenost v souvislosti s chováním některých zástupců koalice Pirátů a Starostů... 23.08.2021, Sputnik Česká republika

Odpůrci Babiše dorazili na akci s transparenty a pískotem.Tím se ale politik neomezil a přidal něco intrikujícího.„Pokud bude potřeba, mohu vedení Pirátostanu sdělit konkrétní informace. Prosím, hleďme si každá strana či hnutí svého a zkusme pozitivně přesvědčit své voliče, že jsme pro ně nejlepší volba,“ vyzval předseda PSP ČR.O něco dříve Vondráček ukázal, že provokační projevy jeho náladu nezkazí.„Kromě desítek úžasných, dobrosrdečných lidí dorazila na autogramiádu do Zlína i skupinka provokujících odpůrců, chvilkami to bylo jak s chuligány na stadionu. Ale nenechali jsme se otrávit!!! I frontu na zmrzlinu jsem si vystál,“ zdůraznil.Kritický postoj předsedy Poslanecké sněmovny získal podporu u sledujících.„Hlavně, že hlásali vést slušnou kampaň. To, co se tu teď z jejich řad vyrojilo, je neuvěřitelně hloupé. A to nemluvím o výhrůžkách tady na fb, kdy se prý máme na co těšit, jestli vyhraje Babiš, že prý už se to chystá a uvidíme, co se stane. Až mi z toho bylo špatně. Když jsem se zeptala, co chystají, jestli občanskou válku nebo nějaký atentát, tak mi bylo sděleno, že si mám počkat a uvidím. Je to normální? Připadá mi to, že příznivci opozice se prezentují jako mag..ři nebo revolucionáři. To už tu bylo a nic hezkého z toho nevzešlo,“ uvedla Marta Štočková.„Já si myslím, že už voliči pochopili, co je tahle koalice zač...“ konstatoval Zdeněk Zmatlík.„Přesně tak, to je otřesné jak se tyto burani pirátostánu chovají,“ souhlasila Vanda Rosenberg.„Radku - jsou to zamindrákovaní jedinci... stejně jako Bartoš s Rakušanem ... s tím si nelámej hlavu,“ doporučil Jarda Musil.

