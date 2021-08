https://cz.sputniknews.com/20210823/eternals-vs-thanos-jak-by-dopadla-infinity-war-za-jejich-ucasti-15593350.html

Eternals vs. Thanos: Jak by dopadla Infinity war za jejich účastí?

Eternals vs. Thanos: Jak by dopadla Infinity war za jejich účastí?

V režii oscarové režisérky Chloe Zhao se v chystaném ansámblovém blockbusteru objeví zcela nový tým superhrdinů v MCU. Ti existují již dlouho, neboť byli stvořeni takzvanými Celestials a vysláni, aby chránili Zemi před Devianty. Hlavní tým Eternals se skládá z deseti členů: Angelina Jolie jako Thena, Richard Madden jako Ikaris, Lauren Ridloff jako Makkari, Brian Tyree Henry jako Phastos, Salma Hayek jako Ajak, Lia McHugh jako Sprite, Don Lee jako Gilgamesh, Kumail Nanjiani jako Kingo, Gemma Chan jako Sersi a Barry Keoghan jako Druig. Jsou to v podstatě nesmrtelní lidé, jejichž společné i osobní příběhy se táhnou tisíce let. Hlavní dějová linie se bude odehrávat ve světě po skončení Infinity Sagy, jak prozrazují trailery na Eternals.Jedním z největších otazníků Eternals po Avengers: Endgame je jejich místo pobytu během Thanosových útoků v Infinity War i Endgame. Vzhledem k tomu, že jsou na Zemi už celá staletí a jsou určeni jako ochránci lidí, jak to, že se nikdy nezapletli do plánu šíleného Titána vyhladit polovinu života ve vesmíru? Odpověď na tento naléhavý dotaz přinesl již nejnovější trailer: dostali pokyn nezasahovat do žádné situace, pokud se nejedná o Devianty. Takže to neudělali. Když máme tuto záhadu z krku, stále zůstává tajemství, jak by boj proti Thanosovi dopadl, kdyby se ho účastnili Eternals.I když stále není jisté, jak přesně jsou Eternals silní, je jasné, že jsou ve srovnání s Avengers nadřazeným týmem. Zatímco nejmocnější hrdinové světa mají v Thorovi (Chris Hemsworth) boha, ostatní jsou jen buď vylepšení, nebo zkušení lidé. V teoretickém souboji by Eternals proti Avengers nepochybně zvítězili.Vzhledem k tomu, že Eternals jsou výrazně silnější než Avengers, vedla by jejich účast v Infinity War k porážce Thanose ze strany Eternals? Ne nutně. Jak je vidět ve filmu Avengers: Endgame, nejmocnější hrdinové světa a jejich spojenci byli schopni šíleného Titána a jeho přisluhovače porazit. Jistě, Black Widow a Iron Mana to stálo nějaké osobní oběti, ale nakonec se jim podařilo dosáhnout svého cíle. Jedním z faktorů, ne-li tím největším, který zapříčinil jejich porážku v Infinity War, byl nedostatek spolupráce. Když se Země nacházela v tak zranitelném stavu, měl padouch příležitost, kterou potřeboval, aby konečně provedl decimaci.Přesto by zapojení Eternals nebylo na škodu, zejména proto, že jde o všemocné bytosti, které je téměř nemožné zabít. Vzhledem k jejich schopnostem se Avengers možná nemuseli spoléhat na Thora a jeho kladivo, aby Thanose zabili. Důležité však je, že Eternals jsou po celou dobu tohoto debaklu jednotní. Přestože jsou mocní a nesmrtelní, i oni mají své vlastní rozdíly, které vedou ke konfliktům, jak prozradil producent Eternals Nate Moore. To znamená, že se mohli setkat se stejnými problémy jako Avengers v Infinity War.

