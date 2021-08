https://cz.sputniknews.com/20210823/generalni-tajemnik-oskb-varoval-pred-moznou-obcanskou-valkou-v-afghanistanu-15590642.html

Generální tajemník OSKB varoval před možnou občanskou válkou v Afghánistánu

Generální tajemník OSKB varoval před možnou občanskou válkou v Afghánistánu

Existují obavy, že vznikající ohniska odporu proti Tálibánu* mohou vést k vypuknutí dlouhotrvající občanské války, uvedl generální tajemník Organizace Smlouvy... 23.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-23T14:53+0200

2021-08-23T14:53+0200

2021-08-23T14:53+0200

situace v afghánistánu. tálibán vstoupil do hlavního města

nato

rusko

oskb

afghánistán

tálibán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/537/99/5379926_0:203:3073:1931_1920x0_80_0_0_8af3a0bffca4545794e7a3899f79444a.jpg

Zas na brífinku v agentuře Rossia Segodnia uvedl, že rychlé a nepřipravené stahování amerických vojsk a koaličních spojenců z Afghánistánu a nadcházející zhoršení situace v Afghánistánu zvyšují hrozby.Zdůraznil, že existuje obava, že vznikající ohniska odporu proti Tálibánu* by mohla vést k rozvinutí dlouhodobé občanské války s těžko předvídatelnými důsledky pro bezpečnost nejen Afghánistánu, ale i okolního rozsáhlého regionu.Zas kromě jiného uvedl, že OSKB je připravena spolupracovat s NATO na situaci v Afghánistánu, ale Severoatlantická aliance tuto připravenost neprojevila. „Pokud mluvíme o interakci s NATO, již dlouho vyjadřujeme připravenost rozvíjet se ve všech otázkách týkajících se našich organizací, hrozeb, včetně Afghánistánu,“ řekl.Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov novinářům sdělil, že vedoucí představitelé OSKB zadali vypracování odpovědi na hrozby přicházející z Afghánistánu do 16. září.Peskov upřesnil, že vedoucí představitelé očekávají, že tento pokyn bude splněn do 16. září.Tiskový tajemník prezidenta uvedl, že vedoucí představitelé OSKB mají pochopení pro potřebu koordinovat úsilí OSN, Rady bezpečnosti OSN a skupiny G20 v souvislosti se situací v Afghánistánu.Rada kolektivní bezpečnosti OSKB věnovaná situaci v Afghánistánu proběhla v pondělí za předsednictví tádžického prezidenta Emómalího-ji Rahmóna ve formátu videokonference.Situace v AfghánistánuPo stažení z Afghánistánu amerických vojáků podnikli vzbouřenci útok a dobyli všechna velká města, po čemž vyhlásili konec dvacetileté války. V nejbližší době má být stanovena forma vlády, s prozatímní vládou Tálibán* nesouhlasí.Prezident Ghaní opustil Afghánistán a po dvou dnech promluvil ze SAE na videu, ve kterém slíbil, že se vrátí do vlasti. Viceprezident Saleh, který rovněž opustil zemi, prohlásil, že se nyní podle ústavy stává hlavou státu a vyzval k ozbrojenému odporu proti Tálibánu*.Hnutí Tálibán* dnes nabídlo amnestii prezidentu Afghánistánu Ašrafu Ghanímu a viceprezidentu Amrulláhu Salehovi, také jim povolilo návrat do vlasti, když si to budou přát.*teroristická organizace zakázaná v Ruské federaci

https://cz.sputniknews.com/20210823/putin-vyzval-aby-do-oskb-nepronikl-radikalni-islamismus-15589637.html

https://cz.sputniknews.com/20210823/taliban-oznacil-31-srpen-cervenou-hranici-pro-stazeni-vojsk-usa-15587250.html

Karel Adam Jak řekl jeden komentátor na tv kanálu FOX News k událostem na letišti v Kabulu : " Bojovali jsme 20 let s afghanskými teroristy a teď nejsme schopni zabezpečit jednu odletovou dráhu letiště." 0

1

rusko

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, rusko, oskb, afghánistán, tálibán