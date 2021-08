https://cz.sputniknews.com/20210823/kdo-a-kdy-bude-potrebovat-treti-davku-vakciny-sef-ceske-vakcinologicke-spolecnosti-prozradil-vic-15596547.html

Kdo a kdy bude potřebovat třetí dávku vakcíny: šéf České vakcinologické společnosti prozradil víc

Kdo a kdy bude potřebovat třetí dávku vakcíny: šéf České vakcinologické společnosti prozradil víc

23.08.2021

2021-08-23T21:21+0200

2021-08-23T21:21+0200

2021-08-23T21:21+0200

Web Radiožurnál píše, že má k dispozici prohlášení čtyř odborných společností, ze kterých vyplývá, že ochrana očkováním proti covidu-19 po čase klesá. Vyplývá to ze zahraničních dat.Šéf České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek ve vysílání Radiožurnálu uvedl, že třetí dávku potřebují lidé se sníženou imunitou i senioři.Dodal, že kromě toho jde o vybrané osoby s chronickým onemocněním a kategorie profesionálů, kde se může posílit ochrana před přenosem na pacienty a na klienty.Co se týče samotné očkovací látky, pak Chlíbek tvrdí, že momentálně jsou k dispozici taková data, že u osob, které byly očkované tzv. RNA vakcínami, tedy Pfizer nebo Moderna, by se použily tyto samé očkovací látky na přeočkování.Co se týče vakcíny Johnson&Johnson, tam je těch údajů zatím málo. Chlíbek ale vysvětlil, že je to vektorová vakcína na jednodávkovém schématu. „Bylo by až neuvěřitelné, kdyby vektorové vakcíny s dvoudávkovým schématem potřebovaly přeočkování a jednodávková nikoliv,“ uvedl s tím, že pakliže člověk splňuje kritéria, která byla uvedena, měl by dostat ještě jednu dávku RNA vakcíny.Přeočkování by mělo být provedeno za osm až 12 měsíců po druhé dávce, protože jsou klinické studie ukazující účinek třetí dávky, která byla aplikována dobrovolníkům osmý až devátý měsíc po druhé dávce.Novinky v testechPo jednání vlády uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, že testy na covid-19 budou hrazeny ze zdravotního pojištění i nadále. Konstatoval, že situace v okolních státech se zhoršuje.Podle slov ministra bude odloženo zrušení úhrady testů na covid-19, jak bylo původně plánováno od 1. září. „Situace v okolních státech se zhoršuje. Před měsícem se začala situace zhoršovat ve Španělsku, nyní se zhoršuje i u našich západních sousedů, tedy například v Německu,“ konstatoval.Podle rozhodnutí z minulého týdne měly být testy zdarma pro děti do 18 let, pro lidi, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat, a pro ty, kteří začali s očkováním proti covidu, ale zatím jej nemají dokončené. Nyní je ze zdravotního pojištění hrazeno celkem 6 testů – čtyři antigenní testy a dva PCR testy.Doplnil, že by podle něj bylo nyní rizikem, pakliže by poklesly testovací kapacity. Kromě toho zmínil, že vláda zatím nepočítá s povinným testováním ve firmách. Mělo by to podle něj smysl při incidenci nad 75 případů covidu na 100 tisíc obyvatel, nyní je ale 12.Kromě toho vláda prodloužila prominutí daně z přidané hodnoty u respirátorů, konkrétně o dva měsíce do konce října.

