Klus ukázal, jak vypadá ráno, když se celý den postí a pak večer řádí na koncertě

„Dnes ve 14.01 je úplněk. Úplňky a Novy jsem se rozhodl trávit půsty. Být Úplně Nový a odpustit (si) vše, co je navíc. Začít žít tenhle život nikoli znova, ale jinak,“ napsal Klus na svém účtu na Instagramu.Zpěvák ale následně přiznal, že tento půst byl pro něj opravdu makačka, protože má nabitý program a večer ho ještě čeká koncert ve Varech.V komentářích zpěvákovi odpověděla také herečka Ester Geislerová: „Dneska je to těžký… to dáme,“ napsala herečka.Spousta sledujících má stejnou zkušenost a půsty vřele doporučují.„Držím půsty už dlouho a nic lepšího pro očistu těla jsem ještě nenašel. Momentálně držím 6. den a zítra si užiju každý kousek,“ napsal jeden ze sledujících.No a někteří zase tak silnou vůli nemají.„Podlehla jsem. Domácímu perníku s čokoládou,“ přiznává se jedna sledující.Někteří zpěváka litovali za to, že musí hladový koncertovat.„Tomáši, tak pak dejte vědět, jak jste to dal, jaké máte pocity. Půstu zdar,“ napsala mu další sledující.A jak to všechno dopadlo? Je potřeba poznamenat, že koncert si zpěvák patřičně užil a na pódiu během festivalového koncertu v Karlových Varech si pořádně zařádil, dokonce si i zaskákal do davu.Po takovém řádění mu ale muselo pořádně vyhládnout. Tuto skutečnost potvrzuje i video, které Klus sdílel na Instagramu. Je na něm vidět, jak se hladový zpěvák ráno vzbudil a o sto šest uhání na snídani v hotelu.Video pobavilo hodně sledujících.„Jsem se počůrala smíchem,“ píše jedna ze sledujících.„Ani na kamarády jsi nepočkal a spěchal na snídani,“ směje se další.„To je jak nějaká reklama,“ baví se další.Tomáš KlusKlus je český písničkář, textař, skladatel, herec a bývalý moderní pětibojař. Svou hudební kariéru odstartoval v roce 2007, kdy vyhrál s písní Dopis pěveckou soutěž CzechTalent Zlín. O rok později mu firma Sony BMG vydala jeho první album Cesta do záhu(d)by. Následně napsal a nahrál hudbu pro film Anglické jahody. V roce 2009 následovalo druhé album Hlavní uzávěr splínu a spolu s ním vyšel i jeho první zpěvník „Já, písničkáŘ“.Na svém kontě má několik úspěchů – v roce 2010 se stal zpěvákem roku hudebních cen TV stanice Óčko i výročních Andělů, vletech 2011 a 2012 získal stříbrného a zlatého Českého slavíka.Klus se ale zajímá také o charitu a je součástí různých projektů. Například na Velikonoce 2011 odvysílala ČT pořad Klus pro Kuře, kde dotyčný vystoupil jako moderátor i jako jeden z interpretů.Pokud jde o Kluse a herectví, v září 2012 absolvoval studium herectví na Divadelní fakultě Akademie múzických umění. Zahrál si například v pohádkách Tři bratři a Tajemství staré bambitky, v seriálu Hop nebo Trop čive filmu Šejdrem. Lidé jej ale mohou znát také z divadla, jelikož účinkuje třeba v Deadline v pražském Divadle Ypsilon.Co se týče jeho osobního života, Klus nyní žije spokojeným rodinným životem. S manželkou Tamarou Klusovou (dříve Kubová) má dcery Josefínu a Jenovéfu a syna Alfréda. Rodina žije v Mníšku pod Brdy, kam se přestěhovala z Prahy.

