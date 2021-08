https://cz.sputniknews.com/20210823/kureci-recept-z-tiktoku-ktery-ziskal-pres-97-milionu-zhlednuti-15581270.html

Kuřecí recept z TikToku, který získal přes 97 milionů zhlédnutí

Jeden domácí kuchař odhalil, že delikátní sousto připravují zavěšením konce paliček vzhůru nohama a jejich pečením v troubě. Sdílel metodu v krátkém videu. Hvězda TikToku známá jako Rajmin ukazuje, jak tlačí konec stehýnka mezi segmenty drátu na stojanu.Zvedl stojan a pak postavil nástroj do trouby a ukázal, jak se paličky věší. V časosběrném videu se něžné paličky opékají, získávají křupavou, zlatohnědou kůrčičku a tvoří dokonale šťavnaté sousto.Rajmin také ukazuje, jak lze opékat pod paličkami zeleninu a zachycovat veškerý tuk, koření a kapky, které na ně padají a dodávají chuť.Uživatelé byli nadšeni tímto nápadem a jeden z nich tvrdil, že jim šéfkuchař otevřel „zcela nový svět“.„Pane, to je tak super, to by mě nikdy nenapadlo,“ napsal další.Někteří však pochybovali a tvrdili, že maso bude „neuvěřitelně suché“ následkem způsobu přípravy.Jiní se divili, jak to, že stehýnka během pečení nespadnou, protože pečené maso se při pečení „smršťuje“.Přesto s více než čtyřmi miliony lajků na klipu bylo jasné, že někteří uživatelé by rádi vyzkoušeli časově úspornou metodu pečení - nebo si jen dopřáli paličky.Jaké části kuřete jsou nebezpečné pro konzumaci?Konzumovat některé části kuřete může být zdraví škodlivé. Již dříve v rozhovoru pro rádio Sputnik před tím varoval odborník na zdravé stravování, kuchař a kuchařský bloger Sergej Sinicyn.Naopak nejbezpečnější je podle něj bílé prsní maso. Ale i to je třeba podrobit důkladnému tepelnému zpracování.V každém případě však lidem doporučil, aby vždy kuřecí maso předvařili, a to bez ohledu na to, jaké jídlo mají v plánu připravovat.

