https://cz.sputniknews.com/20210823/lekari-radi-jak-prekonat-bolest-hlavy-bez-prasku-15575947.html

Lékaři radí, jak překonat bolest hlavy bez prášků

Lékaři radí, jak překonat bolest hlavy bez prášků

Každého člověka alespoň jednou v životě bolela hlava. Často tomu nevěnujeme pozornost a myslíme si: „A to přejde samo.“ Je pravda, že někdy taková bolest... 23.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-23T23:02+0200

2021-08-23T23:02+0200

2021-08-23T23:02+0200

zdraví

bolest hlavy

sport

nemoc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1c/12716789_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_4f985bccc4d44ef3f38fb639a5f400e8.jpg

Tělocviku zdar!Kupodivu zde pomůže cvičení. Zdálo by se, že normální člověk nebude cvičit, když má pocit, že mu praskne hlava. Z obavy, že to bude bolet ještě víc. Ale existence zdravotní tělesné výchovy má svůj důvod. Zlepší prokrvení mozku a bude mít také pozitivní vliv na páteř a krk.Častou příčinou bolestí hlavy je nesprávné držení těla u počítače. Hlava je často skloněna dolů směrem k monitoru, což přispívá ke vzniku svalového napětí. Jakákoli aerobní aktivita bude užitečná, proto byste neměli zapomínat na plavání, jógu a jednoduchá kardio cvičení. Je však důležité upřesnit, že ne ve všech případech taková prevence pomůže.Existují i další způsoby, jak můžete zmírnit své nepříjemné pocity:„Někdy tenzním bolestem hlavy (když jsou krční svaly přepracované a unavené) pomáhá spánek, relaxační koupel - ne horká, prostě uvolňující - a dobrý spánek, ortopedický polštář nebo váleček z ručníku. Může také pomoci masáž spouštěcích bodů. Mezi ukazováčkem a palcem se nachází bod - pokud jej stisknete z obou stran, masírujete, vzniká bolestivý pocit. V důsledku toho bude masáž tohoto bodu po nějakou dobu odvádět pozornost od bolesti hlavy a jakoby ji zmírňovat,“ vysvětlila terapeutka Jelena Černěnková.Co můžeme udělat pro to, aby se počet záchvatů bolesti hlavy snížil?Abychom zjistili, jaký druh bolesti hlavy nás trápí, je nutné obrátit se na odborného lékaře - cefalgologa. Pokud jsou bolesti hlavy časté, je dobré vést si deník a zapisovat svá pozorování. I v tomto případě je třeba se poradit s lékařem. Záznam v deníku by měl být podrobný: jak, kde, co a kdy bolelo. Je důležité uvádět, co bylo před bolestí a co by mohlo pomoci se jí zbavit. Nezapomínejte na detaily, které se zdají být na první pohled nepodstatné.Je důležité dodržovat jednoduchou prevenci:Děláme přestávky při práci s monitorem. Necháme oči odpočinout a krk protáhneme. Zajistíme si pohodlnou polohu, hlavu držíme rovně. Výška monitoru (nebo notebooku) by měla být taková, abychom nemuseli sklánět hlavu dolů.Pijeme vodu pravidelně během celého dne. Dostatečný příjem vody má příznivý vliv na celkovou pohodu. Je lepší pít více tekutin, aby se minimalizovalo riziko nejen bolestí hlavy, ale také jakýchkoli onemocnění obecně.Nepřehříváme se. Práce v horkém počasí bolestivý stav jen zhorší. Lépe je vyjít na čerstvý vzduch, pokud v blízkosti není ventilátor nebo klimatizace.

https://cz.sputniknews.com/20210822/na-obrazovky-miri-serial-o-sexualnim-skandalu-billa-clintona-co-na-to-hillary-15574422.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bolest hlavy, sport, nemoc