Lukašenko obvinil Polsko z pohraničního konfliktu

Lukašenko obvinil Polsko z pohraničního konfliktu

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko učinil na summitu Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (OSKB) prohlášení, že Polsko, které dopravilo ze svého... 23.08.2021, Sputnik Česká republika

„Co udělali Poláci? Vylovili, jinak se ani nedá říct, na svém území asi 50 lidí, kteří podle jejich přiznání směřovali do Německa, kam je pozvala matka Merkelová (pozn. kancléřka SRN). Vyhrožovali jim zbraní, stříleli nad jejich hlavami, vytlačili je na hranici s Běloruskem. Šli do Německa, takže do Běloruska přirozeně nechtějí. Tím způsobilo Polsko pohraniční konflikt a narušilo státní hranici Běloruska,“ prohlásil prezident na summitu OSKB.Řekl dále, že „tito nešťastníci překročili běloruskou hranici a zůstali tam již dva nebo tři dny“. „Bez vody, bez jídla, pod širým nebem. Víte, jaké to je, sedět na hranici? Máme v noci 7-8 stupňů nad nulou. Nešťastní lidé. Dnes přemýšlím, co se s nimi dá dělat,“ řekl běloruský prezident.Běloruský Státní pohraniční výbor dříve informoval, že 18. srpna dopravili polští policisté k pohraničnímu kordonu Rusaki Hrodenského pohraničního oddílu velkou skupinu migrantů, většinou uprchlíků z Afghánistánu, a pokusili se je násilně vytlačit na běloruské území. Migranti založili na znamení protestu na hranici tábor. Mluvčí polské pohraniční stráže Katarzyna Zdanowicz sdělila Sputniku, že se na běloruské straně nachází asi 30 nelegálních migrantů. Minsk zase obvinil Varšavu ze zablokování skupiny migrantů na hranici.

