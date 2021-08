https://cz.sputniknews.com/20210823/mzv-rf-se-vyjadrilo-k-sankcim-eu-k-obnove-dialogu-s-madarskem-a-take-vyrobe-ruske-vakciny-sputnik-v-15586926.html

MZV RF se vyjádřilo k sankcím EU, k obnově dialogu s Maďarskem a také výrobě ruské vakcíny Sputnik V

MZV RF se vyjádřilo k sankcím EU, k obnově dialogu s Maďarskem a také výrobě ruské vakcíny Sputnik V

Sankce Evropské unie proti Rusku jsou nevhodným nástrojem bruselské politiky. Ve vztahu k Moskvě jsou zbytečné, přičemž se negativně odrážejí na mladých... 23.08.2021, Sputnik Česká republika

V rozhovoru pro maďarské noviny Magyar Nemzet Lavrov řekl, že Moskva rozumí tomu, že členství v EU a NATO zavazuje Budapešť plnit určité závazky týkající se mnohostranných sankčních režimů ve vztahu k třetím zemím, a to i v těch případech, kdy je to proti národním zájmům Maďarska. Dále uvedl, že Rusko si myslí, že v 21. století by se podobné projevy nátlaku dodržovat „blokovou solidaritu“ neměly vyskytovat.Sergej Lavrov dále uvedl, kdy by se mohl obnovit dialog mezi Ruskem a Maďarskem.Lavrov předpokládá, že přímý dialog mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a maďarským premiérem Vitorem Orbánem, by se mohl obnovit po stabilizaci hygienické a epidemiologické situace.Podle Lavrova navzdory vzájemnému přání pokračovat v pravidelných osobních kontaktech na nejvyšší úrovni lídři Maďarska a Ruska musejí brát ohled na rizika spojená s pandemií koronaviru.Sergej Lavrov se také během rozhovoru dotknul tématu výroby ruské vakcíny Sputnik V v Maďarsku. Podle něj se v současnosti přemýšlí, jaké jsou varianty.Připomenul, že Maďarsko je první a zatím jedinou zemí z celé EU, která licencovala ruskou vakcínu a zakoupila ji ve značném množství.Připomeňme, že v polovině července ministři zahraničí zemí Evropské unie formálně potvrdili prodloužení ekonomických sankcí proti Rusku na dalších šest měsíců – do 31. ledna 2022. Původně tyto sankce zavedla Evropská unie 31. července 2014 na dobu jednoho roku. V březnu 2015 byla doba trvání sankcí přivázána k „úplnému plnění minských dohod“. Od té doby se sankce prodlužují každého půl roku už po dobu šesti let. Před rozhodnutím o prodloužení sankcí země EU hodnotí plnění minských dohod.Rusko přijalo odvetná opatření a orientuje se na náhradě dovozu a již několikrát uvedlo, že mluvit s ním na jazyce sankcí je kontraproduktivní. Rusko také několikrát opakovalo, že není stranou konfliktu na Ukrajině a subjektem minských dohod o regulaci konfliktu.

Zprávy

