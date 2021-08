https://cz.sputniknews.com/20210823/na-socialnich-sitich-se-objevilo-video-pozaru-na-kabulskem-letisti-15592308.html

Na sociálních sítích se objevilo video požáru na kábulském letišti

Na sociálních sítích se objevilo video požáru na kábulském letišti

Kábulské letiště se v posledních dnech stalo ohniskem napětí a stresu. Výjimkou není ani začátek tohoto týdne. 23.08.2021, Sputnik Česká republika

Uživatelé sociální sítě zveřejnili video, na němž je vidět, že letiště hlavního města Afghánistánu pohltil hustý tmavý kouř.Sledující se však domnívají, že letadla stále přistávají a není tak vyloučeno, že kouř je za bránami.Dříve jsme psali o tom, že jeden voják afghánské armády zemřel a další tři byli zranění při přestřelce s neznámými pachateli, ke které došlo v pondělí ráno u kábulského letiště. „Dnes ráno v 4:13 SEČ u severní brány letiště Kábulu došlo k přestřelce mezi afghánskými silami a neznámými útočníky. Jeden zástupce bezpečnostních sil byl zabit a tři byli zraněni,“ píše se na Twitteru operačního velení Bundeswehru. Poté, co radikální hnutí Tálibán* převzalo kontrolu nad Kábulem a Afghánistánem, se na letiště snaží dostat tisíce lidí s nadějí, že opustí zemi. Kvůli tomu vznikají strkanice, při kterých již došlo k ušlapání lidí. Uvádělo se také, že lidé zemřeli po střelbě amerických a britských vojáků, kteří se účastní evakuace zahraničních pracovníků a Afghánců spolupracujících se zahraniční misí z Afghánistánu.Situace v AfghánistánuNa kábulském letišti vládne od pondělí chaos kvůli velkému počtu startů a přistání helikoptér, které mají na palubě zahraniční zaměstnance, včetně diplomatů, a Afghánce, kteří pracovali pro zahraniční mise, a proto mají být evakuováni ze země. Mnozí Afghánci přijeli na letiště ve snaze opustit zemi a začali útočit nejen na budovu, ale také na letadla. V médiích a na sociálních sítích se objevily fotografie a videa, jak lidé lezou do letadla připraveného k vzletu, a je vidět, jak letadlo startuje s lidmi na podvozku. Podle televize Tolo News stoupl počet obětí na letišti v důsledku palby, tlačenice a pádu z letadla na 40 lidí.Situace v Afghánistánu se zvlášť vyhrotila v posledních týdnech, kdy bojovníci hnutí Tálibán* podnikli rychlý útok po celé zemi a obsadili všechny hraniční přechody. 15. srpna vstoupili do Kábulu a získali kontrolu nad prezidentským palácem. Afghánský prezident Ašraf Ghaní opustil zemi, aby, podle jeho slov, „odvrátil masakr.“ V noci na 16. srpna prohlásil mluvčí politické kanceláře Tálibánu Muhammed Naim, že válka v Afghánistánu skončila a že forma vlády bude vyjasněna v nejbližší době.

Karel Adam Zmatek je pouze v Kabulu, "tlumočníků" nebo muslimů se "špatným svědomím " je v Kabulu víc než se předpokládalo. Jinak je v Afghanistanu klid a okolní státy otevírají hranice a začínají vzájemně obchodovat. 0

