Na táboře na Rakovnicku zasahovali záchranáři a policie. Osm dětí muselo být převezeno do nemocnice

Na táboře na Rakovnicku zasahovali záchranáři a policie. Osm dětí muselo být převezeno do nemocnice

V pondělí odpoledne zasahovali záchranáři na táboře v obci Soseň na Rakovnicku. Děti z tábora měly zažívací obtíže, zvracely a měly průjem. Lékaři ošetřili... 23.08.2021, Sputnik Česká republika

Jak uvádí česká média, kromě záchranářů vyrazili na místo i policisté, ale jen v rámci spolupráce se záchranáři a prověření situace. Úmyslné zavinění se neprokázalo. Co přesně způsobilo zažívací obtíže u dětí, bude zjišťovat hygiena.Dodala, že osm dětí bylo po ošetření převezeno do nemocnic v Žatci, Kladně a pražském Motole. Všechny byly ve stabilizovaném stavu, který si nevyžadoval intenzivní lékařskou péči.Tragédie na SlovenskuPřipomeňme, že letní stanový tábor v obci Turček v okresu Turčianske Teplice zasáhla nedávno bouře. V táboru se nacházelo 104 dětí, z nichž sedm utrpělo zranění a jedno přišlo o život. Hasiči poskytli zraněným osobám pomoc a následně je předali do rukou záchranné služby. Ta transportovala děti do nejbližších nemocnic. Ostatní děti byly hasičskou technikou převezeny do budovy nedalekého kláštera, kde jim poskytli dočasné ubytování. Postiženým osobám byla také poskytnuta krizová intervence.Rodině zesnulého sedmiletého chlapce kondoloval slovenský ministr školství Branislav Gröhling. Přidal se také slovenský premiér Eduard Heger a také slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.„Velice mě zarmoutila zpráva o tragédii, která se během silné bouřky odehrála v dětském táboru nedaleko od obce Turček. Myslím na rodiče 7letého chlapce, který tam zahynul, a celé rodině vyjadřuji upřímnou soustrast. Pevně věřím, že ostatní zraněné děti budou co nejdříve zdravé a v pořádku,“ napsala slovenská prezidentka na svém facebookovém účtu.

