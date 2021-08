https://cz.sputniknews.com/20210823/nekterym-hrdinum-se-ma-tleskat-na-stadionu-a-ne-v-kine-cirtkova-vyjmenovala-slabiny-filmu-zatopek-15587409.html

„Některým hrdinům se má tleskat na stadiónu a ne v kině.“ Čírtková vyjmenovala slabiny filmu Zátopek

„Některým hrdinům se má tleskat na stadiónu a ne v kině.“ Čírtková vyjmenovala slabiny filmu Zátopek

Na úvod statusu autorka začala tím, za co je třeba film pochválit, a to jsou herecké výkony.„Václav Neužil Emila Zátopka nehraje, on jím je. Jeho výkon v hlavní roli je excelentní a za to mu patří velká poklona,“ podotkla advokátka.Podle jejího názoru se moc povedlo zachycení atmosféry závodů a strhujících sportovních výkonů.„Nedokážu to zhodnotit odborně, ale myslím, že řemeslně je to natočené výborně, takže tímto směrem také žádné výtky nemíří,“ vyzdvihla.Následně Čírtková přiznala, že se jí vůbec nelíbil vizuál filmu, oblečení, interiéry, ale za to samozřejmě tvůrci nemohou, to padá na vrub dobovým reáliím poválečných let.„Trochu si sice myslím, že tehdejší módu netvořily jenom tepláky, ale budiž. Slyšela jsem, že kostymérka byla velmi pečlivá a snažila se o dokonalou autenticitu; věřím tomu. Jenom to prostě není na pohled pěkné,“ doplnila.Dále právnička poukázala na to, že mnohem rozpačitější je scénář filmu, který postrádá jasné poselství.„Chápu, že je to životopisný snímek, ale obsahuje několik základních konfliktů (sportovec překonává sám sebe, sportovec kontra režim, manželství dvou vrcholových sportovců a odkládané rodičovství) a ani jeden z nich mne nepřesvědčil, že je důvodem, aby film vznikl,“ argumentovala své hodnocení Čírtková.Advokátku iritovalo retrospektivní zarámování příběhu do pražské návštěvy australského běžce Rona Clarkea, kterému Emil Zátopek svůj příběh vypráví v roce 1968.„Pravda, umožňuje to zachytit určité dobové kontroverze, ale film by rozhodně mohl fungovat i bez této kostry, a podle mého (zcela irelevantního) názoru by to bylo lepší,“ stojí v příspěvku právničky.Za nejhorší na tom filmu Čírtková považuje to, jak je Emil Zátopek zobrazen, přičemž nejde vůbec o to, že se z něj stal určitý nástroj režimní propagandy.„To je zcela pochopitelné, závodil v té nejhorší možné době, kdy komunisté upevňovali svou moc a kdo nešel s nimi, šel proti nim, což obvykle krutě pocítil. Ostatně ve filmu je zachycen i Zátopkův podpis pod peticí volající po potrestání Milady Horákové. Nijak mi nevadí, že to film Zátopkovi nevyčítá, protože si myslím, že my, z dnešního pohodlí, uděláme lépe, pokud to od obrazovek nesoudíme. Jenomže - ten film mu to nevyčítá proto, že ho zobrazuje jako prostoduchého, vlastně tupého běžce: vždyť já jenom běhám,“ pokračuje advokátka.Čírtková připustila, že chování hlavního hrdiny, který sleduje jednoduchý vzorec „chci vyhrát“, neohlíží se na okolí, nevnímá krutost režimu ani potřeby manželky, snad dobře zapadá do obrazu současného vrcholového sportovce. Právničku to podle jejích slov však v celém filmu dost rozčilovalo.Advokátka si myslí, že si tvůrci měli vybrat: buď točit oslavnou fresku se vším všudy a zachytit strhující sportovní příběh bez vedlejších kontroverzí, nebo se k hlavní postavě stavět kriticky.Dodala, že není nutné točit film o všem, co autory napadne, zejména když dle jejich vyjádření scénář vznikal těžce a bylo obtížné téma uchopit.„Některým hrdinům se má tleskat na stadiónu a ne v kině,“ uzavřela status Čírtková.Pod jejím statusem s názory přišli i sledující.„Zdá se, že jde o tradiční bolest moderního českého filmu. Scénář, dramaturgie, mnohdy i režie. Herecký výkon už to nezachrání. Spíš umocní,“ napsal Josef Ftorek.„Ono je těžké natočit film o významném člověku doby, u které je politické zadání dané zákonem vidět ji černobíle. Pokud to nemá dopadnout ve výsledku úplně špatně, tak vznikne šeď,“ vyslovil se Pavel Sántay.„Mně se tak líbí, že nejdete s davem,“ vyjádřil se Flemastibus Vülkenfried.

Jan Istok Snáď Ti právo ide lepšie. Keby si si vedela predstaviť módu a hygienu v 17 storočí, asi by si tiež nebola nadšená. Bolo pár rokov po vojne, vieš o čom hovorím ? 0

