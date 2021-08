https://cz.sputniknews.com/20210823/nikoli-vsak-nasi-vinou-babis-promluvil-o-tezkem-stavu-rusko-ceskych-vztahu-15588459.html

„Nikoli však naší vinou“. Babiš promluvil o těžkém stavu rusko-českých vztahů

Babiš vyzval diplomaty, aby hledali oblasti, kde lze hospodářskou spolupráci zlepšovat.„Prosazování ekonomických zájmů našich firem a lidskoprávní politika se nevylučují. Obrana lidských práv je jedním z tradičních pilířů české zahraniční politiky,“ podotkl předseda vlády.Domnívá se, že Česká republika v posledních letech ukázala, že není lhostejná vůči násilí a represím ve světě.„Tak to i do budoucna zůstane. Nutné je něco opravdu konkrétního v tomto směru činit, a ne z toho dělat domácí politické exhibice. Budeme nabízet konkrétní pomoc, nikoli líbivá gesta,“ podotkl premiér.Vztahy se sousedy předseda vlády považuje za pilíř zahraniční politiky.„Jsou dnes nejlepší v naší historii,“ podotkl s tím, že mezi klíčové partnery uvedl Německo, USA, Izrael, Velkou Británii a Francii.Současně premiér podotkl, že velmi těžké období zažívají česko-ruské vztahy.„Nikoli však naší vinou. My rozhodně nemáme zájem krizi dále prohlubovat, ale k dialogu jsou potřeba dva a já z ruské strany zájem o dialog nevidím,“ poznamenal Babiš.Poukázal na to, že o dialogu se nedá vůbec mluvit, dokud bude Česko zařazeno na ruském seznamu nikoli přátelských zemí.Podle jeho slov Česká republika má zájem i o rozvoj vztahů s Čínou, a to na základě vzájemného respektu, reciprocity, výhodnosti a úcty ke svrchovanosti druhé strany.Situace v Afghánistánu, který ovládlo hnutí Tálibán*, vyvolává u premiéra velké obavy.Babiš si myslí, že odchod vojsk NATO, který byl podle jeho názoru chybou a byl chybně proveden, by mohl opět zvýšit tlak na nebezpečné balkánské migrační trase.Co se týče českého členství v EU a NATO, Babiš to vřele podpořil, poněvadž v tom vidí garanci bezpečnosti, hospodářské prosperity a ochrany lidských práv.Předseda vlády vyslovil spokojenost s tím, jak velvyslanci zvládli všechny problémy při koronavirové epidemii.Premiér si nemohl vynachválit současného ministra zahraničních věcí Jakuba Kulhánka.„Já jsem se stal členem vlády v roce 2014 a pro mě je to nejlepší ministr zahraničních věcí vlády od té doby, co jsem jejím členem,“ zdůraznil.Připomeňme, že ke zhoršení vztahů ČR a RF došlo poté, co premiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček 17. dubna oznámili, že za výbuchy ve vrbětických skladech mohou ruští agenti. Moskva svou odpovědnost odmítá. Rusko a Česká republika si nato vzájemně vyhostily pracovníky velvyslanectví a následně země přešly na princip parity.Na konci května na obou zastupitelstvích muselo totiž zůstat 7 diplomatů a 25 administrativních a technických pracovníků. Ruská vláda následně zařadila Českou republiku na seznam nepřátelských zemí, kde se ještě umístily Spojené státy. Podle tohoto opatření může česká diplomatická mise zaměstnávat pouze 19 zaměstnanců z místních sil.Do kauzy Vrbětice významně zasáhl prezident Miloš Zeman, který týden po začátku kauzy v rozhovoru pro CNN Prima News řekl, že zpráva BIS neobsahuje žádné konkrétní důkazy. Prezident nicméně trval na tom, aby Policie České republiky případ pečlivě vyšetřila a předložila všechny závěry veřejnosti.Ministerstvo zahraničních věcí RF uvedlo, že nepodložená obvinění na adresu Ruska jsou součástí velké kampaně Západu proti Moskvě. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov označil to, co se děje v Česku kolem vyšetřování kauzy Vrbětice, za schizofrenii.*teroristická organizace zakázaná v RF

