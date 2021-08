https://cz.sputniknews.com/20210823/policiste-dostali-hlaseni-ze-v-okoli-prahy-se-pohybuje-medved-rozbehla-se-patraci-akce-15595085.html

Policisté dostali hlášení, že v okolí Prahy se pohybuje medvěd. Rozběhla se pátrací akce

Policisté dostali hlášení, že v okolí Prahy se pohybuje medvěd. Rozběhla se pátrací akce

Čeští policisté řeší kuriózní případ. Na linku 158 totiž obdrželi hlášení, že nedaleko hlavního města se pohybuje medvěd. Zvíře bylo zahlédnuto na silnici mezi... 23.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-23T18:43+0200

2021-08-23T18:43+0200

2021-08-23T18:43+0200

česko

praha

medvěd

pátrání

policie čr

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1204/99/12049958_0:195:3073:1924_1920x0_80_0_0_2f9453584e2fd3331f097c84b4df0b58.jpg

Pátrání však zatím nepřineslo žádné výsledky. „Výsledky pátrání jsou momentálně negativní. Starostové obcí byli na situaci upozorněni, aby mohli varovat obyvatele,“ komentovala situaci pro TN.cz mluvčí policistů Michaela Richterová.Medvěda se policisté snaží vypátrat i za pomoci vrtulníku.Když by se nedaleko Prahy medvěda opravdu povedlo zachytit, na místo by byli povoláni specialisté na odchyt a veterinář.Před medvědem občany varuje i městská část Praha-Zbraslav, a to prostřednictvím svého účtu na Facebooku.Dále je také uvedena informace, že Břežanské údolí bude během policejní akce uzavřeno a také žádost občany o zvýšenou opatrnost v Břežanském údolí a jeho okolí.Medvěd a fotopastPřed dvěma dny jsme informovali o tom, že Himálajský medvídek poškodil fotopast v národním parku Země leoparda v Přímoří a přerušil dočasně pozorování vzácných zvířat.Na videozáznamu zveřejněném na YouTube kanálu Země leoparda je vidět, jak mladý medvěd přistupuje k fotopasti, zkoumá ji a pak ji obrací o 180 stupňů, takže objektiv se dívá na zem.

https://cz.sputniknews.com/20210804/neuveritelne-zabery-kocka-vasja-bojovala-s-divokym-medvedem-a-zapas-se-dostal-na-video-15380925.html

Červenáček Kdepak medvěd. To já Světlo života K. Olinky🚾 jsem do medvědí kůže zašil K. Olinku, protože škodí, lže a má záchvaty. Doufal jsem, že ho odstřelí jako škodnou, ale měl štěstí. 🐸🐸🐸🐸 1

macm Ty nenajdou ani co mají pod nosem, natož divoké zvíře s vlastním rozumem. 1

2

praha

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

praha, medvěd, pátrání, policie čr