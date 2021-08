https://cz.sputniknews.com/20210823/polsko-kvuli-migrantum-postavi-na-hranici-s-beloruskem-novou-zatarasu-15593750.html

Polsko kvůli migrantům postaví na hranici s Běloruskem novou zátarasu

Polsko kvůli náporu migrantů postaví na hranici s Běloruskem nový, 2,5metrový plot. Informoval o tom ministr národní obrany republiky Mariusz Błaszczak. 23.08.2021, Sputnik Česká republika

Současná ohrada je zastaralá a vede podél omezeného úseku na bělorusko-polské hranici.„Na hranici s Běloruskem bude postaven nový, odolný plot o výšce 2,5 metru. Na pomoc pohraničníkům bude povoláno více vojáků,“ napsal Błaszczak na svém účtu na Twitteru.Podle údajů polské pohraniční služby se od začátku srpna pokusilo nelegálně překročit hranici republiky z Běloruska 2,1 tisíce lidí. Jen pro porovnání, za celý loňský rok jich bylo 120.V současnosti zůstává několik desítek nelegálních migrantů zablokovaných na hranici mezi Běloruskem a Polskem ve vesnici v Podleském vojvodství. Migranti se pokusili nelegálně překročit hranice Polska. Polští a běloruští pohraničníci je obklíčili a zablokovali jim přístup do obou zemí. Polsko trvá na tom, že migranti se nacházejí na území Běloruska, nikoliv na neutrálním území.Zmiňme, že Litva, Lotyško a Polsko upozorňují na zvyšující se počet zadržených nelegálních migrantů na hranicích s Běloruskem. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko prohlásil, že Minsk již víc nebude zmírňovat vlny nelegálních migrantů, kteří směřují do Evropské unie: „Kvůli sankcím Západu na to nejsou ani peníze ani energie,“ uvedl dříve Lukašenko.Běloruská pohraniční stráž několikrát upozorňovala, že Polsko, Litva a Lotyšsko násilně vyhánějí migranty do hraničních oblastí. Zástupce vedoucího výboru pro státní hranice Běloruska Alexej Sytenkov dříve uvedl, že hraniční země EU porušují normy mezinárodních dohod v situaci s nelegálními migranty.

Karel Adam Obyčejný tráktorista a jak zatápí Pobaltským " ekonomickým tygrům", Polsku nevyjímaje . 2

Vladimír Štumpa Uprchlíci půjdou přes Slovensko. 🐸🐸🐸🐸 1

