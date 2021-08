https://cz.sputniknews.com/20210823/primator-hrib-prepychove-oslavuje-30-vyroci-nezavislosti-ukrajiny-a-zlomyslne-pokukuje-po-moskve-15589380.html

Primátor Hřib přepychově oslavuje 30. výročí nezávislosti Ukrajiny a zlomyslně pokukuje po Moskvě

Třicáté výročí nezavilosti Ukrajiny je další záminkou pražských úřadů, jak „hodit rukavici" Moskvě. Na Příkopě byla zahájena výstava věnovaná tomuto jubileu.

24. srpna v den výročí nezávislosti Ukrajiny změní Petřínská rozhledna tradiční osvětlení na barvy ukrajinské vlajky. Všechna tato zářivá politická gesta vyvolala neskrývané nadšení na ukrajinském velvyslanectví.Velvyslanectví Ukrajiny hodnotí úsilí pražských politiků následujícími slovy: „Jedná se o mimořádné gesto solidarity hlavního města Prahy s Ukrajinou v boji proti ruské agresi. Jménem všech českých Ukrajinců děkujeme primátorovi hlavního města Praha Zdeňku Hřibovi za toto rozhodnutí, kterého si velice vážíme. Všem českým Ukrajincům a našim českým přátelům nabízíme, abychom se 24. srpna večer sešli na Hradčanském náměstí v Praze, odkud se nabízí krásný pohled na Prahu a Petřínskou rozhlednu. Společně si užijeme okamžiku, kdy se rozhledna modro-žlutě rozsvítí, a oslavíme státní svátek Ukrajiny.“Nikdo samozřejmě nic nenamítá proti společným oslavám Prahy a Ukrajiny (dva rovnocenné subjekty?) památných kalendářních dnů. Je však těžké si nevšimnout jasného protiruského znění zítřejších oslav, což vůbec nezapadá do deklarovaného přání republikových orgánů ČR o obnově normálních vztahů s Ruskou federací. Z toho vyplývá, že to vypadá jako vrtěti psem. O této podivné situaci se pro Sputnik vyjádřil politický analytik Daniel Novák:Slaví snad Česká republika takto i nezávislost (ať už reálnou nebo předstíranou) jiných států, například sousedních? Neslaví a tím je to dané. Samozřejmě, že jsou oslavy neexistující nezávislosti Ukrajiny divadlem pro americké velvyslanectví, část ideově spřízněné veřejnosti a dalším bodem udržování protiruských nálad. Ve skutečnosti to budou „oslavy“ ve stylu: letos by Ukrajina slavila třicet let samostatné existence, kdyby… ji Ruská federace po celou dobu neškrtila, „neokupovala“ ji průmyslem, který tam postavila ještě za sovětské éry a který je nyní (zvláště na východě ) provázán s ruskými podniky, kdyby své nerostné bohatství Ruská federace dala zdarma Západu a například nenutila nebohou Ukrajinu platit za plyn, který spotřebovává. A tato „nezávislost“ Ukrajiny byla podle těchto zdeformovaných představ definitivně ukončena v roce 2014 tím, že Ruská federace neuznala pučem vzniklou vládu v Kyjevě a nenechala se připravit o Černomořské loďstvo na Krymu, který byl po demokratickém referendu hlasy 90 % obyvatel připojen k Rusku.Po chaotickém stažení armády USA z Afghánistánu varoval poradce vedoucího ukrajinské prezidentské kanceláře Aleksej Arestovič na své stránce v Facebooku před vnucováním liberálních hodnot Ukrajině. Ale zdá se, že přesně to se nyní děje s pomocí takových přátel Ukrajiny, jako je Zdeněk Hřib.S tímto je těžké nesouhlasit. Afghánská zdrcující porážka západního expanzionismu je jen dalším příkladem v řadě: Irák, Libye, Sýrie, Ukrajina. To jsou země, kde se Západ snažil bez jakýchkoliv skrupulí vměšovat do jejich vnitřních problémů, aby je nakonec zradil, opustil, nesplnil očekávání, na základě kterých v těchto zemích intervenoval a podporoval tu část společnosti, která se zdála být Západu nakloněna. Je snad už Ukrajina součástí Evropské unie, přestože byl pučem svržený prezident Janukovyč nucen podepsat přístupové smlouvy k EU a všichni propagandisté volali, že Ukrajina už má dost údajné ruské nadvlády a že patří na Západ, do EU, apod.? Není a v dohledné době určitě nebude. I ve světle této zkušenosti si přiznejme, že dnešní Západ nemá oprávnění komukoliv ve světě vnucovat uspořádání společnosti podle svých představ.Dnes můžeme konstatovat, že epocha historického celosvětového vedení Západu se blíží ke konci – zůstává pouze otázka, jak to celé skončí. Všichni, kdo byli léta zvyklí a vychovaní sloužit zejména americké státní elitě, se budou nyní obzvláště snažit ukázat loajálnost svému americkému páníčkovi, aby ještě vydržel a nevypadli ze stále tenčícího se seznamu „užitečných idiotů“, jemuž vévodí ředitel české kontrarozvědky BIS, který byl za své zásluhy dokonce oceněn v sídle CIA medailí. Nevím, odkdy se ředitelé tajných služeb oceňují metály v sídlech konkurenčních organizací jiných zemí… Je tedy otázka, pro koho pan Koudelka vůbec pracuje a co je obsahem jeho práce, zvláště nyní, když jej prezident Zeman a další významní lidé obvinili, že odposlouchává vysoké státní činitele České republiky. Dle mého názoru slouží americkým zájmům. O ničem jiném není ani snaha trojice podivínských pražských komunálních politiků: primátor hlavního města Zdeněk Hřib (Piráti), starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) a starosta Řeporyjí Pavel Novotný (ODS), doufají, že se vyšplhají po hřbetě upadající velmoci co nejvýše a jsou přesvědčeni, že kolaborace je k jejich kariéře nutný prostředek. Hodnotné oslavy na počest 30. výročí nezávislosti Ukrajiny jsou událostmi tohoto druhu.Jak byste na základě toho, co víte o současném stavu ukrajinské ekonomiky, zhodnotil její úspěchy, s nimiž přišla Ukrajina k 30. výročí nezávislosti A co byste popřál Ukrajině k jejímu svátku.Na první pohled má Ukrajina všechno, co by mohlo být základnou pro ekonomický rozmach – uhlí, železnou rudu a další nerostné bohatství, úrodnou půdu, pracovité lidi i byznysově výhodnou polohu mezi Evropskou unií a Ruskem. Navzdory tomu je dnes tato 43milionová země chudobincem Evropy. Hospodářské dějiny údajně nezávislé Ukrajiny připomínají hororové čtení. Po těžké ekonomické krizi, která trvala po celá 90. léta, přišlo oživení. Jenže dosažený růst nestačil k tomu, aby se země vrátila zpět na předchozí úroveň. Například v roce 2008 byl Kyjev jediným regionem, který překonal úroveň hrubého regionálního produktu z roku 1990. Po událostech roku 2014 – puči na kyjevském Majdanu, ztrátě Krymu a povstání v průmyslovém Donbasu – přešla ukrajinská ekonomika do stavu volného pádu. Její výkon během let 2014 a 2015 klesal o 16 procent, kurz hřivny k dolaru se zhroutil a země přežívá jen díky úvěrům od mezinárodních institucí, zejména od Mezinárodního měnového fondu.Země je řízena vnějšími silami nadnárodních finančních skupin a uvnitř samotné Ukrajiny vládnou oligarchové, nikoli politici (což je osud do jisté míry podobný všem zemím bývalého východního bloku, kdy bylo pro Západ a mezinárodní mocenskou elitu v 90. letech výhodnější řídit místní oligarchy, kterým se rozdá většina ekonomiky, než každé funkční a volební období uplácet všechny vysoké státní činitele, ministry, premiéry, apod., což je neefektivní a těžko synchronizovatelné). A co bych popřál Ukrajině? Skutečnou nezávislost, nikoli hanebnou roli klínu mezi zeměmi EU a Ruskou federací.

Červenáček Hřib je z fašistické rodiny. Komunisti dělali dobře, že lustrovali příbuzné. U marfušenky by lustrace od komunistů dopadly na uranové doly. 🐸🐸🐸🐸 1

Karel Adam Jen ať fouká bebíčko komikovi, dostal toho sežrat k výročí nezávislosti dost, a 30.srpna ho čeká dezert v Bílém domě. Jo, a nepojízdné tanky na přehlídce odtahovaly tahače. 0

