https://cz.sputniknews.com/20210823/putin-vyzval-aby-do-oskb-nepronikl-radikalni-islamismus-15589637.html

Putin vyzval, aby do OSKB nepronikl radikální islamismus

Putin vyzval, aby do OSKB nepronikl radikální islamismus

Ruský prezident Vladimir Putin považuje za důležité nepřipustit infiltraci z Afghánistánu radikálního islamismu na území zemí OSKB a verbování občanů do řad... 23.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-23T13:51+0200

2021-08-23T13:51+0200

2021-08-23T13:51+0200

vladimir putin

rusko

oskb

afghánistán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/05/14737111_0:0:2982:1677_1920x0_80_0_0_a36b68ff073909fb7e6d0d178b4ab46e.jpg

„Prezident Putin vyjádřil ve svém projevu, stejně jako jiné hlavy států a vlád, hluboké znepokojení událostmi v Afghánistánu, potenciálními hrozbami, jež pramení z Afghánistánu,“ sdělil Peskov.„Bylo řečeno, že je důležité nepřipustit infiltraci radikálního islamismu na území členských států OSKB a zamezit verbování občanů našich zemí do řad extremistů, včetně s využitím sociálních sítí a internetu. I nadále je mimořádně ostrý problém afghánského drogového pohybu, proto OSKB musí velmi pozorně sledovat vývoj událostí v této sféře,“ řekl Peskov.Rada kolektivní bezpečnosti OSKB věnovaná situaci v Afghánistánu proběhla v pondělí za předsednictví tádžického prezidenta Emómalího-ji Rahmóna ve formátu videokonference.Vstup ruských vojsk do AfghánistánuOtázka vyslání vojenského kontingentu do Afghánistánu není pro Rusko aktuální, Tálibán* nepotřebuje žádnou vojenskou pomoc, prohlásil Sputniku náměstek ministra zahraničí RF Oleg Syromolotov.*teroristická organizace zakázaná v RF

https://cz.sputniknews.com/20210819/rusky-ministr-zahranicnich-veci-zhodnotil-situaci-v-afghanistanu-15551384.html

Karel Adam Má to jeden háček, obyvatelé Afghanistanu a okolních států jsou muslimové a tam rozhodují peníze, kdo víc dá, ten je přítel. 2

Červenáček Situace houstne. Snad tam bude prezidentům a premiérům mailovat nedebil K. Olinka s lidmi nekompatibilní a použije svou informavost z germánských televizí a z dálkově studovaného VUMLu ještě za socialismu ... 🐸🐸🐸🐸 0

4

rusko

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladimir putin, rusko, oskb, afghánistán