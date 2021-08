Řidiči se musí na D1 připravit na hodinové kolony. Omezení brzdí dopravu

https://cz.sputniknews.com/20210823/ridici-se-musi-na-d1-pripravit-na-hodinove-kolony-omezeni-brzdi-dopravu-15594396.html

Jak uvádí web ČT24, provoz mezi 90. a 81. kilometrem je kvůli opravám sveden do jednoho jízdního pruhu. Za zmínku stojí, že v pondělí odpoledne byla kolona ve směru na Prahu dlouhá až ke 102. kilometru.Podle mluvčí krajské policie Dany Čírtkové je kvůli omezení v terénu vyšší počet hlídek, včetně policejních motocyklů. Opravy téměř devítikilometrového úseku D1 mezi Koberovicemi a Humpolcem nyní přecházejí do poslední etapy. Z toho důvodu je potřeba změnit vedení dopravy.Ve směru na Prahu se podle jeho slov silničáři pokusí ukončit omezení v úterý večer, pakliže to však dovolí počasí. Dálnici mezi Humpolcem a Koberovicemi opravuje firma Eurovia CS, a to za více než miliardu korun.Připomeňme, že rozsáhlá rekonstrukce dálnice mezi Mirošovicemi u Prahy a Kývalkou u Brna začala v roce 2013, opravy měly být původně dokončeny v roce 2018. Práce na složitém úseku Mirošovice-Hvězdonice mezi 21. a 29. kilometrem začaly v roce 2019.Popraskaná vozovkaMezi Přáslavicemi a Velkým Újezdem na Olomoucku došlo dříve k dopravní nehodě několika osobních vozů a jednoho nákladního vozu kvůli popraskané dálnici. Podle zasahujících hasičů bylo na místě 10 zraněných. K nehodě došlo kvůli popraskanému povrchu vozovky. Jednal se o 289. kilometr dálnice D35. „V péči záchranářů skončilo 10 osob, ty měly lehčí zranění. Jednotky provedly asistenci záchranářům,“ uvedli hasiči v Olomouci.„V pravém jízdním pruhu jel kamion a před ním byl zvlněný úsek dálnice, zřejmě vlivem vedra praskl betonový povrch, který se zvedl, a vozidla zde zastavovala. Kamion zastavil a taktéž v levém jízdním pruhu zastavila tři osobní vozidla, ale čtvrté vozidlo jedoucí stejným směrem nezastavilo a narazilo do kolony stojících vozidel, čímž došlo k řetězové nehodě,“ cituje portál Novinky slova mluvčího policie Libora Hejtmana.Ředitelství silnic a dálnic rovněž potvrdilo, že na místě nehody je popraskaná vozovka.

