https://cz.sputniknews.com/20210823/s-babisem-ods-do-vlady-s-ano-nepujde-a-bez-nej-15590990.html

S Babišem ODS do vlády s ANO nepůjde. A bez něj?

S Babišem ODS do vlády s ANO nepůjde. A bez něj?

Místopředseda ODS Alexandr Vondra byl hostem podcastu PoliTalk, kde se kromě jiného zmínil, že udělá všechno pro to, aby ve volbách zvítězila koalice Spolu a... 23.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-23T20:56+0200

2021-08-23T20:56+0200

2021-08-23T20:56+0200

česko

volby

andrej babiš

ano

ods

spolu

alexandr vondra

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/980/27/9802709_0:120:1173:779_1920x0_80_0_0_32d286ea13df42ceae1e0fb4baeac4b7.jpg

Vondra uvedl, že novou vládu bez Andreje Babiše čeká velký úkol, konkrétně prosadit jádro mezi bezemisními zdroji. Zmínil se o tom v souvislosti se svým tvrzením, že Andrej Babiš lhal, že se mu povedlo prosadit zařazení jádra jako čistého zdroje, čímž podle Vondry všechny podvedl.Toto tvrzení, že bude nová vláda bez Babiše, zní docela sebevědomě. Odkud se ale bere taková jistota?Odpovědí je konflikt zájmů Andreje Babiše.Na dotaz, zda odchod Andreje Babiše může být podmínkou ODS na vstup do vlády se stranou ANO, Vondra odpověděl, že primárně jde o Andreje Babiše. S ním ODS v žádném případě jít do vlády nemůže.Spolupráce s hnutím ANO tedy závisí od toho, zda ho povede Andrej Babiš.Vondra se vyjádřil také k dění uvnitř strany ODS a vzniku vnitrostranické frakce Tea Party, která nedávno vznikla jako reakce na směřování hnutí, přičemž jako poslední kapku označuje spolupráci s pirátskou radikální levicí.Následně ale padla otázka, zda Vondra nemá obavu z toho, že by Babiš vše řídil, i kdyby odešel.Uvedl také to, jak hodnotí stav koalice SPOLU, a rozhodnutí upřednostnit nakonec TOP 09 a KDU-ČSL před STAN.„Přiznám se, že s lidovci jsem neměl problém. Jsem starší člověk, křesťan. Takže mi lidovecký sociální konzervatismus vyhovuje. Pokud jde o názory na ekonomiku, jsem liberálnější než průměrný lidovec, což jsme schopni lidovcům vysvětlit. Topka, tam jsem si samozřejmě kladl trochu otázku, jestli je jdeme zachránit, nebo co bude. Na to mi říkali, že mají (Dominika) Feriho,“ řekl.Slova Vondry o tom, že spolupráce ODS a ANO je jen o Babišovi připoutala pozornost advokáta Petra Němce, který na ně reagoval na svém účtu na Twitteru.Pod příspěvkem začala bouřlivá diskuze.Člen Pirátské strany Pavel Moravec reagoval.Petr Němec mu však odpověděl, že výsledek voleb ještě není jistý.„No, volby mohou dopadnout různě, zvlášť když koalice SPOLU dělá maximum pro střílení do Pirátů, takže nakonec budou karty tak, že SPOLU a PirStan nebudou mít většinu a ODS bude zachránce, co půjde s ANO, aby nevzniklo ANO s SPD, KSČM a kdo ví kým,“ reagoval Němec.Někteří uživatelé míní, že se jedná o šíření lží.„Takhle to Vondra neřekl, takže šíříte o koalici SPOLU nepravdivé hoaxy a uvidíme se u soudu,“ napsal Ondřej Pospíšil.Výsledky průzkumůJak vychází z průzkumu, který vypracovala agentura Kantar pro Českou televizi, hnutí ANO by vyhrálo s 27,5 procenty hlasů. Koalice Spolu a koalice Pirátů a STAN by obě měly shodně po 21 procentech. Na čtvrtém místě by se umístilo SPD s deseti procenty. Do Poslanecké sněmovny by postoupila i Přísaha Roberta Šlachty s šesti procenty. Komunisté by získali pět procent.Naopak sociální demokraté by do Sněmovny nepostoupili, jelikož jejich předpokládaný zisk by byl 3,5 procenta. Po dvou procentech by měla Trikolóra Svobodní Soukromníci a Volný blok.Ve variantě bez ohlášených koalic by vyhrálo opět hnutí ANO s 26,5 procenty hlasů, na druhém místě by skončili Piráti s 12 procenty, na třetím místě pak ODS s 11,5 procenty. Starostové by získali 10,5 procenta, SPD pak 9,5 procenta. Podle této varianty by se do Poslanecké sněmovny dostala i Přísaha Roberta Šlachty, TOP 09 a komunisté. ČSSD by se nedostala do Poslanecké sněmovny ani v tomto modelu.

https://cz.sputniknews.com/20210821/nemel-byste-zmizet-v-kanale-radsi-akce-babise-skoncila-stretem-mezi-jeho-stoupenci-a-odpurci-15571717.html

Vladimír Štumpa Článek od tohohle autora je kontraproduktivní už jen číst. 🐸🐸🐸🐸 1

Jiri Borunsky V opozici šTíhlou je ji dobře, žádná zodpovědnost,pianko 1

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

volby, andrej babiš, ano, ods, spolu, alexandr vondra