Schwarzenberg: Podle Zemana mají USA i nadále bojovat proti terorismu místo Rusů

Připomeňme, že během rozhovoru se Zeman vyjádřil k celé situaci. Po debaklu NATO v Afghánistánu by podle Zemana mělo dojít k reformě NATO. V rozhovoru Zeman uvedl, že s odchodem USA z Afghánistánu může docházet k teroristickým útokům po celém světě.„Podívejte se, kdyby Tálibán* byl něco podobného jako VietCong, tak prosím, ať ovládne Afghánistán, ať si tam vládne – pokud s tím obyvatelstvo souhlasí. Ale Tálibán* je teroristická organizace a má ve svém programu ovládnutí světa, stejně jako muslimské bratrstvo. Jestliže chcete, aby Američané odešli, tak tím Američané – a to jsem veřejně řekl – zrazují Afghánistán, ale zrazují sami sebe a zrazují všechny civilizované země, na které může dopadnout teroristický útok,“ řekl Zeman v pořadu.A právě na tato slova reagoval i Schwarzenberg svým příspěvkem na sociální síti. Uvedl, že prezident Zeman opět vynadal Američanům a „řekl, že stažením z Afghánistánu zrazují nejen Afghánistán, ale i sebe a celý civilizovaný svět a že Tálibánci jsou teroristé“.Podle jeho slov to chrání jejich klientské státy v sousedství, jako je Uzbekistán, Tádžikistán atd. Za druhé to pak podle něj Američany zaměstnává, aby nebyli činní na jiných místech.Rozhovor se ZemanemPrezident během rozhovoru uvedl také jméno bývalého prezidenta Donalda Trumpa, který o celé operaci rozhodl ještě během svého úřadování. O ukončení „nákladných zahraničních válek“ mluvil Trump už v roce 2016. Později určil i datum definitivního stažení na 1. května 2021, což je 20. výročí vpádu Američanů do Afghánistánu. Biden pak posunul toto datum na 11. září.Zopakoval svá slova, že souhlasí s francouzským prezidentem Emanuelem Macronem, který řekl, že nepřítelem NATO není Rusko, ale mezinárodní terorismus. Naopak nesouhlasil s ministrem zahraničí Kulhánkem, že s Tálibánem* se má jednat. Zeman zopakoval, že s teroristy se nejedná. Obává se, že útoky Tálibánu* by mohly být ještě razantnější.Situace v AfghánistánuPo stažení z Afghánistánu amerických vojáků podnikli vzbouřenci útok a dobyli všechna velká města, po čemž vyhlásili konec dvacetileté války. V nejbližší době má být stanovena forma vlády, s prozatímní vládou Tálibán* nesouhlasí.Prezident Ghaní opustil Afghánistán a po dvou dnech promluvil ze SAE na videu, ve kterém slíbil, že se vrátí do vlasti. Viceprezident Saleh, který rovněž opustil zemi, prohlásil, že se nyní podle ústavy stává hlavou státu a vyzval k ozbrojenému odporu proti Tálibánu*.Hnutí Tálibán* dnes nabídlo amnestii prezidentu Afghánistánu Ašrafu Ghanímu a viceprezidentu Amrulláhu Salehovi, také jim povolilo návrat do vlasti, když si to budou přát.*teroristická organizace zakázaná v Ruské federaci

Petr z hor Takže USáci byli 20 let v Avghanistánu jen proto, aby pomohli rusům a číňanům. A při tom bojovali s teroristy tím, že jim dodávali nejmodernější zbraně a učili je s nimi bojovat. A při tom ještě pomáhali zemědělcům prodávat mák. Dobrá myšlenka pana Š. 4

kersi Pane Schwarzenbergu je hloupé odpovídat na naprosto logické vyjádření prezidenta takovouto stupidní protiruskou demagogií. Proč jste tedy těch už těch celých dvacet let, co je NATO v Afghánistánu nebojoval za zrušení celé akce. Takhle to vypadá od vás jen jako kam vítr tam plášť a co udělá USA je samozřejmě vždy správné. 3

