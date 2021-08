https://cz.sputniknews.com/20210823/slovenska-narodni-strana-bude-iniciovat-v-roce-2024-uznani-krymske-republiky-15593905.html

Slovenská národní strana bude iniciovat v roce 2024 uznání Krymské republiky

Slovenská národní strana bude iniciovat v roce 2024 uznání Krymské republiky

Slovenský premiér Eduard Heger ve svém projevu na zahájení summitu Krymské platformy v Kyjevě prohlásil, že Slovensko nikdy neuzná „nezákonnou anexi“ Krymu... 23.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-23T19:28+0200

2021-08-23T19:28+0200

2021-08-23T19:28+0200

slovensko

ukrajina

rusko

slovensko

krym

sns

andrej danko

uznání

eduard heger

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/770/32/7703284_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_226d88005342a9e213935fcf950bb853.jpg

„Před více než sedmi lety Rusko porušilo mezinárodní právo a nelegálně anektovalo část ukrajinského území. Čas nezbaví Rusko odpovědnosti za jeho činy a ani mezinárodní společenství potřeby věnovat pozornost Ukrajině,“ řekl Heger.V reakci na to Slovenská národní strana avizovala svůj záměr, který se týká postoje vůči Krymu. Navíc padla kritická slova na adresu předsedy vlády SR.Jako jeden z důvodu tohoto kroku je uvedeno to, jak se Brusel a některé západní státy ke Slovensku falešně chovají.„Asi jste nepostřehl politické tance kancléřky Merkelové, jeden den Rusko, druhý Ukrajina, každému řekne, co chce slyšet. Němci nás tlačí do sankcí a oni si v Rusku dělají byznys s Nord Streamem 2, který škodí jak Ukrajině, tak i Slovensku,“ připomíná se ve zprávě.Pro současného slovenského premiéra nechybělo i doporučení.Padla i zmínka o tom, že na Krymu proběhlo referendum, které lidé jako Heger, ignorují.„Doposud jsme se vyjadřovali opatrně, věřili jsme v společný postup států unie,“ stojí v prohlášení.SNS věří, že do roku 2024 proběhne dohoda mezi Ukrajinou a Ruskou federací, což slovenská strana považuje za jediné řešení.„Pokud se to nestane, tak my ze strany SNS opakujeme, že budeme iniciovat uznání Krymu Slovenskou republikou. SNS proto důrazně protestuje proti dnešním slovům Hegera: ‚Před více než sedmi lety Rusko porušilo mezinárodní právo a nelegálně anektovalo část ukrajinského území. Čas nezbaví Rusko odpovědnosti za jeho činy a ani mezinárodní společenství potřeby věnovat pozornost Ukrajině‘,“ vyplývá z prohlášení strany.Na závěr zaznělo přesvědčení, že když se to s SNS podařilo ve věci Istanbulské úmluvy, podaří se to i v roce 2024 s Krymem.

https://cz.sputniknews.com/20210802/ukrajina-pohrozila-rusku-kameny-z-nebe-kvuli-krymu-15361922.html

Karel Adam Ti vyslanci "pravdy" kteří na Krymské platformě označili Rusko za okupanta, nějak rychle zapomněli na návrat okupantů z Afghanistanu. Slepota se těžko léčí. Poplácali se po ramenou, zaskřípali zuby a to je vše co mohli vůči Rusku. 1

Simo Häyhä Takže jasně vyšlo najevo, že to není Národní strana Slovenska, ale Ruska😃😃😃 0

3

ukrajina

rusko

slovensko

krym

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, rusko, slovensko, krym, sns, andrej danko, uznání, eduard heger