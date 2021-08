Štěpánek vytkl Pikalovi slova o nevměšování se do záležitostí jiného státu a poukázal na dvojí metr

https://cz.sputniknews.com/20210823/stepanek-vytkl-pikalovi-slova-o-nevmesovani-se-do-zalezitosti-jineho-statu-a-poukazal-na-dvoji-metr-15589021.html

Mediální expert Petr Štěpánek na svém účtu na Facebooku zveřejnil příspěvek, v němž kritizuje pirátského místopředsedu Vojtěcha Pikala za vyjádření, které... 23.08.2021, Sputnik Česká republika

Česká televize vysílala 21. srpna reportáž o 53. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy na území Československa. Na oběti okupace se vzpomínalo i před budovou Českého rozhlasu. Připomínkových akcí se účastnilo také množství politiků. Pro Českou televizi se vyjádřila například ministryně financí Alena Schillerová, ale také pirátský místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal, který pro Události řekl: „To je třeba věc, kterou je potřeba si nést do budoucnosti, že vstupovat násilně ze vnějšku do vnitřních politických procesů cizího státu prostě není správně,“ řekl Pikal.Právě tato věta připoutala Štěpánkovu pozornost, kvůli těmto slovům se obul do Pikala.Pikalovi to však nedarovali ani sledující v komentářích a připomenuli mu například situaci s Běloruskem.„A co Bělorusko, Pikale?“ ptá se jeden ze sledujících.„Jako vstupovat do vnitřních věcí Maďarska či Polska je naopak nutná povinnost!“ připojuje se další.Další míní, že se politici prostě vyjadřují v souladu s tím, jak jim to v současné chvíli vyhovuje.„Tak to je. Kam vítr, tam plášť,“ svědčí další.Někteří si neodpustili ani zavtipkovat.„Někde jsem četla vysvětlení, co je to agrese. Agrese je vstup cizích vojsk na území svrchovaného státu dříve než armáda USA,“ napsala sledující.21. srpen si připomenuli i na SlovenskuPřed 53 lety překročily hranice Československa jednotky Sovětského svazu a čtyř zemí Varšavské smlouvy. Tuto událost si kromě českých politiků připomenuli také slovenští.Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová uctila srpen 1968 položením věnce před budovou Univerzity Komenského v Bratislavě již v pátek 20. srpna. Prezidentka uvedla, že si Slovensko musí připomínat tyto události, aby se nepřipustilo falšování a zkreslování historie.Slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok zase uvedl, že okupace Československa ponížila znovuobjevenou vášeň československého národa k pravdě a svobodě. Uvedl také, že vojenská okupace Československa zastavila beznadějný politický experiment, takzvaný socialismus s lidskou tváří.Ministr obrany Jaroslav Naď zase zmínil, že „slovanští bratři“ vrazili Československu dýku přímo do srdce.

Karel Adam Někdo je okupant, jiný je "exportér západních hodnot", ve skutečnosti není mezi nimi rozdíl, vždy o statusu rozhoduje RB OSN nebo její sponzor děd Vševěd. 1

Jaroslav Machek Nebo taky hejhula Simo či Apenis-oni totiž znají naprosto všechno úplně DOKONALE 😂😂😂 0

2

