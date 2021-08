https://cz.sputniknews.com/20210823/strasis-ty-zeny-jak-dominik-feri-hugo-toxxx-venoval-pisen-skandalnimu-poslanci-15593166.html

„Strašíš ty ženy jak Dominik Feri.“ Hugo Toxxx věnoval píseň skandálnímu poslanci

Český rapper Hugo Toxxx v neděli zveřejnil videoklip ke skladbě Dominik Feri, ve které se pouští do bývalého poslance kvůli jeho údajnému sexuálnímu násilí... 23.08.2021, Sputnik Česká republika

Před týdnem rapper na svůj oficiální účet na TikToku nahrál krátké video, na kterém lze slyšet část treku o bývalém poslanci. Součástí je i choreografie, kterou se měli fanoušci naučit a natočit ji, aby slyšeli celou skladbu.V neděli ale na svém profilu na YouTube zveřejnil rapper videoklip. Feri je v klipu ztvárněný Patrikem Netem, který dříve vystupoval například na Prima Cool. V ringu boxuje se ženou, která ho knockoutuje, a následně skončí ve vězení s pouty na rukách, což muzikant doprovází slovy: „Kluci otestujou, kolik snese bejvalej maskot TOP 09.“Toxxx ve skladbě rapuje i o změně image Dominika Feriho, který se po složení mandátu nechal ostříhat: „Myslíš, že půjde ostříhat dredy? Zk***il sis kariéru jako Fenin.“ Dále rapuje: „Holky ti přejou, aby ses měl skvěle. To, že jsi zm*d, máš napsaný na čele.“Fanoušci Huga byli nadšeni. „To je uplně dope rap, úplně,“ napsal jeden uživatel. „Je to tak moc dobrý, že i Dominik to cení,“ napsal další. „Úplně banger, ale úplně,“ okomentoval ještě jeden uživatel.„Po Hugově disstracku se s kariérou může rozloučit každej,“ nezůstal stranou fanoušek rappera.Kauza FeriNyní již bývalý poslanec za TOP 09 Dominik Feri v posledních měsících čelil nařčení, že se velmi nevhodně chová k ženám. Objevily se dokonce zmínky i o možném znásilnění.Připomeňme, že Feri byl z těchto věcí obviněn již dříve, ale veškerá nařčení popřel. Později se o věc začaly více zajímat redakce Deníku N a Alarmu, které získaly svědectví dívek, které měl poslanec v opilosti i přes výslovný nesouhlas přinutit k pohlavnímu styku. Kromě nuceného styku měl Feri po některých ženách požadovat nahé fotky a jiné pak veřejně dehonestoval. Údajné „oběti“ mladého politika však nekontaktovaly policii, a to z toho důvodu, že se bály Feriho vlivu.Feri se sice nejdříve k věci nevyjadřoval, nakonec se ale k celé věci vyslovil. Jeho slova byla zveřejněna nejen na jeho profilu na sociální síti, ale objevila se také na webu TOP 09. V textu píše, že nařčení odmítá, ale mimo jiné uvádí, že jej mrzí všechna jeho selhání a hluboce a upřímně se za ně omlouvá.25. května pak politik oznámil, že se po kauze rozhodl rezignovat na mandát poslance. Stejně tak prohlásil, že se nezúčastní ani podzimních voleb.

