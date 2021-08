https://cz.sputniknews.com/20210823/testy-na-covid-19-budou-hrazene-ze-zdravotniho-pojisteni-i-nadale-15592158.html

Testy na covid-19 budou hrazené ze zdravotního pojištění i nadále

Testy na covid-19 budou hrazené ze zdravotního pojištění i nadále

Po jednání vlády uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, že testy na covid-19 budou hrazeny ze zdravotního pojištění i nadále. Konstatoval, že situace v... 23.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-23T17:03+0200

2021-08-23T17:03+0200

2021-08-23T17:03+0200

česko

zdraví

vláda

rozhodnutí

adam vojtěch

ministerstvo zdravotnictví

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/09/12201245_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_5b40a112676526bf901dc6c16c177d78.jpg

Podle slov ministra bude odloženo zrušení úhrady testů na covid-19, jak bylo původně plánováno od 1. září. „Situace v okolních státech se zhoršuje. Před měsícem se začala situace zhoršovat ve Španělsku, nyní se zhoršuje i u našich západních sousedů, tedy například v Německu,“ konstatoval.Podle rozhodnutí z minulého týdne měly být testy zdarma pro děti do 18 let, pro lidi, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat, a pro ty, kteří začali s očkováním proti covidu, ale zatím jej nemají dokončené. Nyní je ze zdravotního pojištění hrazeno celkem 6 testů – čtyři antigenní testy a dva PCR testy.Doplnil, že by podle něj bylo nyní rizikem, pakliže by poklesly testovací kapacity. Kromě toho zmínil, že vláda zatím nepočítá s povinným testováním ve firmách. Mělo by to podle něj smysl při incidenci nad 75 případů covidu na 100 tisíc obyvatel, nyní je ale 12.Kromě toho vláda prodloužila prominutí daně z přidané hodnoty u respirátorů, konkrétně o dva měsíce do konce října.Vojtěch a festival ve VarechMinistr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl, že mu je líto, že neměla většina lidí při zahajovacím promítání karlovarského filmového festivalu ve Velkém sále hotelu Thermal respirátor. Média a také epidemiolog Rastislav Maďar totiž upozornil na absenci ochrany dýchacích cest u hostů úvodního ceremoniálu.Ministr zdravotnictví uvedl, že opravdu nemělo hodně lidí ochranu dýchacích cest. Uvedl však, že na jednu stranu je to ale na odpovědnosti každého, jak k tomu přistoupí. K situaci se vyjádřili i organizátoři samotného festivalu. Uvedli, že hosty a návštěvníky před zahajovacím večerem a i během něj upozorňovaly na podmínku používání respirátorů nebo nanoroušek hostesky a tištěné informace. Také v předsálí byly prostředky na ochranu dýchacích cest k dispozici.Podle pravidel filmového festivalu diváci v kinech a vnitřních prostorách jsou povinni mít po celou dobu zakryté dýchací cesty respirátorem, být dva týdny po očkování, mít platný PCR či antigenní test nebo mít potvrzení o prodělání nemoci covid-19 před méně než 180 dny. V prostorách festivalu musí mít na sobě kontrolní pásku, kterou potvrzují bezinfekčnost.

https://cz.sputniknews.com/20210822/vojtechovi-je-lito-ze-vetsina-lidi-nemela-ve-varech-respiratory-festival-se-omluvil-za-zahajeni-15584709.html

Karel Adam Dovolím si otázku : "Jak dlouho, do voleb, do vytvoření nové vlády, na věčné časy...." ? 0

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zdraví, vláda, rozhodnutí, adam vojtěch, ministerstvo zdravotnictví, koronavirus