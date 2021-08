https://cz.sputniknews.com/20210823/v-evropske-komisi-zhodnotili-pravdepodobnost-vstupu-ukrajiny-do-eu-15590463.html

V Evropské komisi zhodnotili pravděpodobnost vstupu Ukrajiny do EU

V Evropské komisi zhodnotili pravděpodobnost vstupu Ukrajiny do EU

Vyřešení otázky o zahájení procedury vstupu Ukrajiny do EU je v nejbližších letech málo pravděpodobné, prohlásil výkonný místopředseda Evropské komise v... 23.08.2021, Sputnik Česká republika

„Myslím, že s ohledem na politickou situaci v EU, na to, jak se řeší otázky rozšíření, ano, myslím, že je to bohužel (otázka zahájení procedury členství Ukrajiny v EU) v nejbližších letech málo pravděpodobné,“ řekl Dombrovskis v pondělním rozhovoru pro RBK Ukrajina.EU podle něj podporuje činnost Ukrajiny na těsnější integraci do EU, ale je to především politická otázka, která musí být jednohlasně podpořena všemi členskými státy unie.„Tato otázka musí zůstat na pořadu jednání, v krátkodobé perspektivě je však důležité se soustředit na maximální využití možností, jež poskytuje asociační dohoda. V jejím rámci se dá udělat ještě hodně. Ztělesnění různých věcí v rámci dohody přispěje fakticky k procesu evropské integrace,“ dodal místopředseda Evropské komise.Ukrajinská Nejvyšší rada učinila v prosinci 2014 změny ve dvou zákonech a zřekla se statutu státu mimo pakty. V únoru 2019 schválil ukrajinský parlament změny v ústavě a zakotvil kurs země do EU a NATO. Ukrajina se stala šestým státem, který získal status partnera NATO s rozšířenými možnostmi. Bývalý generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen dříve prohlásil, že pro vstup Ukrajiny do aliance bude třeba dosáhnout kritérií, jejichž realizace potrvá dlouhou dobu. Experti se domnívají, že se Kyjev nedokáže ucházet o členství v NATO v nejbližších 20 letech.

Karel Adam Tak tady někdo lže, v sobotu Zelenský k výročí nezávislosti Ukrajiny prohlásil, že Ukrajina je už skoro v EU a NATO, a ukrajinský prezident přece nelže, lháře přece EU i naše vláda nepodporuje. 0

