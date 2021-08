https://cz.sputniknews.com/20210823/v-irsku-byl-nalezen-dreveny-idol-stary-1600-let-15579643.html

V Irsku byl nalezen dřevěný idol starý 1600 let

V Irsku byl nalezen dřevěný idol starý 1600 let

Na západě Irska byl při výstavbě silnice objeven dřevěný idol starý 1600 let, píše ARTnews. Je dlouhý 8 stop (243,84 centimetru). Byl vyřezán z dubu. 23.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-23T07:29+0200

2021-08-23T07:29+0200

2021-08-23T07:29+0200

věda a technologie

archeologové

dějiny

irsko

nález

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/16/15580395_50:0:1783:975_1920x0_80_0_0_5e4625f9f4f20baccdb68c8a69428e19.jpg

Archeologové vytáhli sochu z bažiny v hrabství Roscommon. Nález byl učiněn přibližně 6,5 km od Rathcroghanu, hlavního města jednoho z pěti starých irských království. V této oblasti se nachází přes 240 archeologických památek, včetně mohyl z doby neolitu a doby bronzové, pevností a valů. Dříve se předpokládalo, že Rathcroghan je vchod do záhrobí, ve středověku mu říkali Irská brána do pekla.Vedle idolu byly také nalezeny ostatky zvířat a rituální dýka, proto vědci předpokládají, že se tam mohlo konat přinášení obětí pohanskému božstvu.Během příštích tří let bude modla rekonstruována a poté vystavena v Irském národním muzeu.Šigirský idol v RuskuUralští zlatokopové objevili Šigirského idola na jednom rašeliništi v okolí Jekatěrinburgu v roce 1894. Místní archeologové prozkoumali úlomky a zjistili, že mají do činění se sochou o výšce asi 3 nebo dokonce 5 metrů s abstraktními vzory a zobrazením démonických rukou a tváří.Radiouhlíkový rozbor v devadesátých letech ukázal, že idol je starý 9750 let. V roce 2017 odborníci spočítali, že socha byla vytvořena asi před 11 600 lety. Nyní zjistili, že dřevěná postava vyřezaná z modřínu může být ještě o pět století starší.Šigirský idol je tedy více než dvojnásobně starší než Stonehenge, kamenná stavba na území Velké Británie stará 5 tisíc let. Němečtí a ruští vědci předpokládají, že postava byla vytesána koncem poslední doby ledové nebo na začátku holocénu (moderní geologické éry).

https://cz.sputniknews.com/20210821/odbornik-promluvil-o-nejnebezpecnejsich-zranitelnostech-chytrych-telefonu-15569181.html

Vladimír Štumpa Vyřezán z dubu ? To by mohl být předek nedebila K. Olinky🚾. 🏁🏁🏁🏁 0

1

irsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

archeologové, dějiny, irsko, nález