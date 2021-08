https://cz.sputniknews.com/20210823/vedci-zjistili-ze-lidsky-mozek-se-snazi-predpovedet-co-bude-dal--15582632.html

Vědci zjistili, že lidský mozek se snaží předpovědět, co bude dál

Vědci zjistili, že lidský mozek se snaží předpovědět, co bude dál

Skupina mezinárodních vědců zjistila, že lidský mozek se pokouší předpovídat budoucnost na základě zaslechnuté melodie. Výsledky výzkumu byly uveřejněny 19... 23.08.2021

Vědci zjistili, že při určité hudební koncovce si lidé začínají domýšlet kompozici.Experimentu se účastnilo více než 70 lidí, kteří byli rozděleni do dvou skupin. První skupina poslouchala celou kompozici Bacha, přičemž měla možnost melodii přetáčet nebo stopnout. Dobře si zapamatovali melodii, kterou poslouchali, a více se na ni nesoustředili.Druhé skupině pouštěli stejné hudební fragmenty, pro účely posouzení celostnosti kompozice a její dokončenost.Podle výsledků výzkumu se účastníci více soustředili na vysokých entropických notách (tj. s vysokou nejistotou) než na těch, které produkovaly nízkou entropii (tj. nízká nejistota). Z výsledků vyplývá, že v případech, kdy byla hudba vypnuta na notách s vysokou entropií, ji účastníci vnímali jako celostní a jako dokončené dílo.Takovým způsobem se podle názoru vědců lidský mozek snaží předpovědět, co bude dál. Za zmínku stojí, že podle vědců stejnou funkci mozek demonstruje, když se snaží domyslet slova, které člověk řekne.Mozek a meditacePravidelná meditace může pomoci zrychlit fungování mozku a zlepšit pozornost. K takovým výsledkům dospěli vědci z Binghamtonské univerzity v USA. Výsledky výzkumu byly uveřejněny v časopise Scientific Reports.Výzkum byl proveden mezi studenty ve věku do 20 let, kteří praktikovali meditaci během dvou měsíců. Vědci dospěli k závěru, že meditace umožnila studentům rychleji přepínat mozek z jednoho stavu do druhého, konkrétně - soustředění se na okolní svět a také na úkoly, které vyžadují zvýšenou pozornost.Na začátku a na konci experimentu účastníci podstoupili magnetickou rezonanci mozku. Na základě výsledků vědci zjistili, že studenti, kteří se zabývali meditací, se mohli lépe soustředit na důležité věci a také si lépe pamatují studijní materiály.

