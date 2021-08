https://cz.sputniknews.com/20210823/zajimate-se-o-vaznou-literaturu-vyhnete-se-sitim-jinak-budete-jako-dara-rolins-s-dostojevskym--15591567.html

Zajímáte se o vážnou literaturu? Vyhněte se sítím, jinak budete jako Dara Rolins s „Dostojevským”

Zpěvačka Dara Rolins ukázala, jak si užívá nedělního volna. Tentokrát se ale pokusila přesvědčit, že vážná literatura, i když přes formát sociálních sítí...

„Kávičková přestávka na cestě za dalšími, tentokrát nedělními zážitky. A když si tu tak rozjímaje, přidávám myšlenku jednoho moudrého pána, která mě dnes na té zadní sedačce auta pobavila. Chci věřit, že kromě smyslu pro dramatičnost měl občas i smysl pro humor,“ stojí v popisku k fotografii celebrity.Následně Dara v tomtéž statusu přidala obrázek s výrokem o toleranci:„Jednou tolerance dosáhne takové úrovně, že inteligentním lidem bude zakázáno přemýšlet, aby neurazili imbecily.“Jak je vidět, tato slova jsou připisována na fotografii Fjodoru Dostojevskému, ale neexistují ani zdroje ani potvrzení, že ruský spisovatel to opravdu někdy řekl nebo napsal.Na tohle mimo jiné upozornila analytička pravosti sociálních médií Sarah Thompsonová, která pomáhá ostatním seznámit se s manipulativními taktikami a vyhnout se podvodům na sociálních médiích. Pracuje pro web Lead Stories, který byl zřízen na ověřování faktů a který vždy hledá nejnovější falešné, klamavé nebo nepřesné příběhy (nebo média), která se na internetu objevují.Nicméně i chybný odkaz na Dostojevského Daře stačil k tomu, aby sklidila reakce na svém instagramovém účtu. Jak vyplývá z poznámek, lidé s uvedenou myšlenkou souhlasili.„Přemýšlení a názory se už nyní zakazují,“ napsala uživatelka s nickem joolankamaat.„Jak výstižné a stále aktuální,“ vyslovila se Hana Ranglová.„Mám pocit, že to ‚jednou‘ právě žijeme,“ uvedla Ivana Mankovecká.„Tak ten výrok nemá chybu,“ zareagovala Lydia Korosiová.„K tomuto spějeme,“ stojí v poznámce Vestiti Brands.Dara RolinsDara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se však v roce 2010 rozešel. V roce 2012 se stala jedním ze čtyř koučů Hlasu Česko Slovenska, a to společně se svým expřítelem Rytmusem, Michalem Davidem a Pepou Vojtkem.

