Babiš i nadále popírá, že by zastavil odposlechy Zemanova okolí. Mynář tam být nemohl

Babiš i nadále popírá, že by zastavil odposlechy Zemanova okolí. Mynář tam být nemohl

Premiér Andrej Babiš dnes novinářům řekl, že odmítá tvrzení prezidenta Miloše Zemana o tom, že by měl odposlechy zastavit. Kromě toho vyloučil, že by u jeho... 24.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-24T17:19+0200

2021-08-24T17:19+0200

2021-08-24T17:19+0200

V neděli se v médiích objevily informace o tom, že ekonomický poradce prezidenta Martin Nejedlý byl odposloucháván BIS. Sám prezident v nedělním rozhovoru pro Blesk uvedl, že BIS kromě Nejedlého odposlouchávala i další osoby z jeho nejbližšího okolí, a v souvislosti s tím, že sám prezident telefon nevlastní, při komunikaci se toto sledování dotklo také jeho osoby.Zeman dále v rozhovoru uvedl, že o celé věci informoval premiéra Andreje Babiše, který se měl postarat o to, aby bylo sledování zastaveno. To se však podle slov Zemana nepovedlo a monitorování pokračovalo i nadále.Babiš však již dřív tato tvrzení popřel a zopakoval to i dnes: „Nic takového jsem neříkal,“ uvedl premiér pro ČT. Dále uvedl, že kromě toho u schůzek s prezidentem nikdo další nebývá a vyloučil tak přítomnost na schůzce Mynáře.Monitorování MynářeKancléř prezidenta Miloše Zemana Vratislav Mynář v pořadu 360° na CNN Prima News uvedl, že disponuje informací, podle níž měl být opakovaně sledován BIS.Dále uvedl, že BIS vydala stanovisko, že Mynář nepředstavuje žádné riziko, a proto není důvod, aby nedostal bezpečnostní prověrku, o kterou žádal. Rozladěn byl touto informací i sám prezident Miloš Zeman.Zmiňme, že Předseda sněmovní komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) v souvislosti s vyjádřeními prezidenta Miloše Zemana ohledně odposlechů svolal komisi, která by se měla sejít ve čtvrtek.

