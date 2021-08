https://cz.sputniknews.com/20210824/biden-pred-basketbalistkami-poklekl-na-jedno-koleno-a-vyvolal-smich-15602563.html

Biden před basketbalistkami poklekl na jedno koleno a vyvolal smích

Biden před basketbalistkami poklekl na jedno koleno a vyvolal smích

Americký prezident Joe Biden při setkání s americkými hráčkami klubu Ženské národní basketbalové asociace (WNBA) Seattle Storm poklekl. Video s tímto okamžikem... 24.08.2021, Sputnik Česká republika

Šampionky WNBA představily šéfovi Bílého domu basketbalové tričko s jeho jménem a číslem 46 (Biden je 46. prezidentem Spojených států). Poté se politik a sportovkyně vyfotili, Biden se rozhodl pokleknout na jedno koleno.Záběry ukazují Bidena, jak klečí na fotce s hráčkami. Prezidentovo gesto vyvolalo smích a překvapení mezi novináři a členy týmu. Nikdo ho nenásledoval.Klečení je známkou solidarity s hnutím Black Lives Matter (BLM). Na znamení protestu byl popularizován Colinem Kaepernickem, bývalým quarterbackem klubu San Francisco Forty Nineers v Národní fotbalové lize. Před začátkem sezóny NFL 2016 během vystoupení americké národní hymny sportovec místo toho, aby se postavil, klekl na jedno koleno. Členové BLM požadují systémovou změnu a věří, že smrt Afroameričana George Floyda v roce 2020 byla způsobena rasistickými předsudky ve společnosti. Někteří sportovci, politici a veřejné osobnosti jsou proti tomuto gestu a považují ho za zbytečné nebo nevhodné. Gesto kritizuje i bývalý prezident Spojených států Donald Trump.Maďarský premiér Viktor Orbán se také domnívá, že například klečící akce ve fotbale v solidaritě s bojem proti rasismu je provokací, která by neměla mít na hřišti místo.Připomeňme, že Floyd zemřel v květnu 2020 poté, co ho policista Derek Chauvin zadržel a použil tvrdý stisk, doslova udusil muže kolenem. V tomto ohledu vyšli obyvatelé Minneapolisu do ulic, začali rozbíjet obchody a vypalovat policejní stanice. Připojila se k nim další města a dokonce i země. Letos porota shledala bývalého policistu Chauvina vinným z vraždy Afroameričana. Dostal dvaadvacet a půl roku vězení.

usa, joe biden, zábava, video