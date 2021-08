https://cz.sputniknews.com/20210824/boris-johnson-g7-se-shodla-na-pristupu-k-evakuaci-a-planu-postupu-proti-talibanu-15607429.html

Boris Johnson: G7 se shodla na přístupu k evakuaci a plánu postupu proti Tálibánu

Boris Johnson: G7 se shodla na přístupu k evakuaci a plánu postupu proti Tálibánu

Sedmička (G7) se dohodla na společném postupu při evakuaci z Afghánistánu a požaduje, aby Tálibán* zajistil bezpečnou evakuaci lidí ze země i po 31. srpnu... 24.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-24T20:22+0200

2021-08-24T20:22+0200

2021-08-24T20:22+0200

situace v afghánistánu. tálibán vstoupil do hlavního města

summit

afghánistán

g7

tálibán

organizace

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/470/86/4708630_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_46b9a6c9dab348cd8ffa5d7c7e365236.jpg

„Jako G7 jsme se dnes dohodli nejen na společném postupu při evakuaci, ale také na plánu, podle kterého budeme jednat s Tálibánem, v Kábulu může být vláda Tálibánu. A hlavní podmínkou, kterou jsme si jako G7 stanovili, je, že musí do 31. srpna a po tomto datu zaručit bezpečné cestování pro odcházející,“ řekl Johnson v pořadu Sky News.Iniciátorem summitu G7 bylo Spojené království, které letos předsedá neformálnímu uskupení sedmi ekonomicky vyspělých států (Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, Spojené království, USA), za účasti vedoucích představitelů EU a generálních tajemníků OSN a NATO Antónia Guterrese a Jense Stoltenberga.Generální tajemník Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (OSKB) Stanislav Zas uvedl, že rychlé a nepřipravené stahování amerických vojsk a koaličních spojenců z Afghánistánu a nadcházející zhoršení situace v Afghánistánu zvyšují hrozby.Zdůraznil, že existuje obava, že vznikající ohniska odporu proti Tálibánu by mohla vést k rozvinutí dlouhodobé občanské války s těžko předvídatelnými důsledky pro bezpečnost nejen Afghánistánu, ale i okolního rozsáhlého regionu.Zas kromě jiného uvedl, že OSKB je připravena spolupracovat s NATO na situaci v Afghánistánu, ale Severoatlantická aliance tuto připravenost neprojevila. „Pokud mluvíme o interakci s NATO, již dlouho vyjadřujeme připravenost rozvíjet se ve všech otázkách týkajících se našich organizací, hrozeb, včetně Afghánistánu,“ řekl.Situace v AfghánistánuPo stažení z Afghánistánu amerických vojáků podnikli vzbouřenci útok a dobyli všechna velká města, po čemž vyhlásili konec dvacetileté války. V nejbližší době má být stanovena forma vlády, s prozatímní vládou Tálibán nesouhlasí.Prezident Ghaní opustil Afghánistán a po dvou dnech promluvil ze SAE na videu, ve kterém slíbil, že se vrátí do vlasti. Viceprezident Saleh, který rovněž opustil zemi, prohlásil, že se nyní podle ústavy stává hlavou státu a vyzval k ozbrojenému odporu proti Tálibánu.*Teroristická organizace zakázaná v Rusku

https://cz.sputniknews.com/20210824/je-mi-lito-ze-zahranicni-politiku-eu-urcuji-takovy-lide-uvedl-sef-mvz-rf-na-adresu-borrella-15604947.html

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

summit, afghánistán, g7, tálibán, organizace