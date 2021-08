https://cz.sputniknews.com/20210824/cvancarova-na-kviff-sokovala-muzou-za-to-katastrofalni-uces-a-neforemne-saty-od-navrhare-caputove-15603579.html

Čvančarová na KVIFF šokovala. Můžou za to katastrofální účes a neforemné šaty od návrháře Čaputové

Čvančarová na KVIFF šokovala. Můžou za to katastrofální účes a neforemné šaty od návrháře Čaputové

Zdá se, že herečka Jitka Čvančarová to s outfitem na karlovarském filmovém festivalu přehnala. Média píší o tom, že její róba a celkový styling na červeném... 24.08.2021, Sputnik Česká republika

Hvězda se oblékla do neforemných šatů, které ji přidaly na objemu. Na sociální síti přitom herečka poděkovala slovenskému návrháři Borisi Hanečkovi, který toto dílo vytvořil.Zmiňme, že Hanečka je dvorním návrhářem slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. Mezi jeho klientky patří i světoznámá operní diva Anna Netrebko. Jestli tyto faktory byly pro Jitku rozhodující při volbě šatů, zůstane záhadou.Za pochybný účes, který v mediích označili za příšerný a dokonce katastrofální, nese odpovědnost Michal Zapoměl, který za svoji práci už několikrát obdržel titul Kadeřník roku a je majitelem více než desítky „kadeřnických Oscarů“. Zapoměl má na kontě například spolupráci se sestrami Geislerovými. Je známý tím, že ve své tvorbě vsadil na přirozenost, ale ve zmíněném případě se mu to z estetického pohledu moc nepovedlo.Za celkovým vzhledem Jitky na červeném koberci v Karlových Varech stojí stylista hvězd Filip Vaněk, od něhož si nechá radit třeba Leoš Mareš, Simona Krainová, Dara Rolins, a také podnikatelky či manažerky.Ve prospěch objektivity je třeba poznamenat, že na instagramovém profilu Čvančarové se názory rozdělily.„Krásná žena... ale tohle se nepovedlo... místo abyste podtrhla svoje křivky... tak jste vynesla šaty alá droběna... chápu určitě spolupráci.... ale tohle nemuselo být...“ napsala Mirka Kulhavá.„Nezlobte se na mě. Ale tohle jste nevystihla. Několikrát Vás to zvětšilo. Již to tady zaznělo, méně je více. Nepovedlo se. Mám Vás rád jako herečku. Tohle byl přepal. Sorry,“ uvedl Roman Skřítek Tobisch.„...vše krásný...ale ten účes byl děs “ vyslovila se Gabriel Hodová.„Nepamatuji si z reportáží z Varů jediné slovo… akorát ty šaty. Takže, pokud se nazývají kontroverze, tak splnily svůj účel. Zastínily všechny, včetně Zátopka,“ stojí v poznámce s nickem vánoční skřítci.Jitka ČvančarováJitka Čadek Čvančarová, rozená Jitka Čvančarová, je herečka, zpěvačka, moderátorka a filantropka.Po dokončení Základní školy Jaroslava Seiferta a Střední stavební školy v Mělníku vystudovala v roce 2000 muzikálové herectví na brněnské Janáčkově akademii múzických umění, kde získala titul magistr umění.V letech 2000–2007 byla ve stálém angažmá v Městském divadle v Brně. K roku 2019 hostovala na několika pražských divadelních scénách, bez stálého angažmá.V roce 2011 se v kostele svatého Petra a Pavla v Mělníku provdala za profesionálního tanečníka a choreografa Petra Čadka. Spolu vychovávají dvě děti.V roce 2010 zahájila spolupráci s Dětským fondem Organizace spojených národů (UNICEF) a v únoru 2015 byla jmenována vyslankyní dobré vůle UNICEF v České republice.

