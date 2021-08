„Důležité pro nás je navýšení platů lékařů.“ Schillerová zvýšila Vojtěchovi rozpočet

https://cz.sputniknews.com/20210824/dulezite-pro-nas-je-navyseni-platu-lekaru-schillerova-zvysila-vojtechovi-rozpocet-15607950.html

V návrhu rozpočtu na rok 2022, který vláda schválila před prázdninami, se počítalo pro ministerstvo zdravotnictví s částkou 22,7 miliardy korun, meziročně asi o 4,7 miliardy korun více.Vojtěch uvedl, že důležité jsou pro ně navýšení platů lékařů. „Kvůli tomu byl rozpočet ministerstva zdravotnictví navýšený o jednu miliardu korun. Samozřejmě se peníze nebudou týkat pouze personálních otázek, ale i dětské psychiatrie,“ uvedl.Podle slov ministryně financí Aleny Schillerové není důležitější resort než ministerstvo zdravotnictví.Po dnešním dnu se na příští rok v rozpočtu ministerstva zdravotnictví počítá s částkou 496 tisíc korun na spolufinancování evropských projektů z programu REACT. Podporu center duševního zdraví, která vznikla v rámci reformy psychiatrie, by měl zajistit příští rok dotační program. Ten v pondělí schválila vláda.Uveďme, že na zvýšení platů lékařů, kteří působí v orgánech veřejného zdraví, tedy ve Státním zdravotním ústavu či na hygienických stanicích, bude v rozpočtu navíc asi 23 milionů korun. Jejich tarify by se podle ministra zdravotnictví měly zvýšit zhruba o 15.000 korun.Sněmovna zřejmě do říjnových parlamentních voleb nestihne státní rozpočet na příští rok schválit. Po volbách tudíž bude muset vláda návrh projednat znovu a předložit ho poslancům.Třetí dávkaVe vysílání Radiožurnálu promluvil předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek o tom, kdo bude potřebovat třetí dávku očkování. Podle jeho slov třetí dávku potřebují lidé se sníženou imunitou i senioři.Dodal, že kromě toho jde o vybrané osoby s chronickým onemocněním a kategorie profesionálů, kde se může posílit ochrana před přenosem na pacienty a na klienty.Co se týče samotné očkovací látky, pak Chlíbek tvrdí, že momentálně jsou k dispozici taková data, že u osob, které byly očkované tzv. RNA vakcínami, tedy Pfizer nebo Moderna, by se použily tyto samé očkovací látky na přeočkování. U vakcíny Johnson&Johnson je údajů zatím málo. Chlíbek ale vysvětlil, že je to vektorová vakcína na jednodávkovém schématu, tudíž pakliže člověk splňuje kritéria, která byla uvedena, měl by dostat ještě jednu dávku RNA vakcíny.Přeočkování by mělo být provedeno za osm až 12 měsíců po druhé dávce, protože jsou klinické studie ukazující účinek třetí dávky, která byla aplikována dobrovolníkům osmý až devátý měsíc po druhé dávce.

Červenáček Po druhé válce byli v Germánii vysoké platy jen u právníků. Lékaři se tak dlouho byli za totéž, až měli také velké platy. Vím u nás o řadě profesí, pracovních poměrech, že by tam naši lékaři nebo právníci nepracovali ani za své stejné platy právníků nebo lékařů. Je to relativní. Po r. 1989 stačilo být bezohledný v podnikání a třeba jen se základní školou mohl být člověk bohatý. Dovážel z Germánie třeba motorové pily. Tehdy se ti primitovové vysmívali lidem se vzděláním - na co prý mají vzdělání ? Po roce 89 u české policie vedoucím, náčelníkům, stanovili platy nižší než měli řadová policisté (primitivům z OF zaváněli papalášstvím komunistů). Pak došlo k nápravě. Jen příklad, že u nás jsme často skanzen blbosti. 🐸🐸🐸🐸 1

Rybrcoul Je potřeba zavřít ústa doktorům, tak jím přidáme. 0

