Hollywoodský režisér Spike Lee říká, že má otázky ohledně vyšetřování útoků z 11. září 2001

Hollywoodský režisér Spike Lee vzrušil příznivce konspiračních teorií poté, co naznačil, že Světové obchodní centrum se nezřítilo v důsledku teroristického útoku, ale řízené demolice. Dvojnásobný držitel Oscara to prohlásil v rozhovoru pro deník The New York Times, když hovořil o svém novém díle věnovaném výročí útoků z 11. září, obecně známých jako 11. září.„New York Epicenters: 9/11-2021½“ vychází z rozhovorů se svědky tragických událostí, od běžných občanů a úředníků až po zdravotníky, policisty a hasiče. Seriál rovněž obsahuje rozhovory se zastánci konspiračních teorií, zejména se členy skupiny Architects and Engineers (Architekti a inženýři) za pravdu o 11. září, kteří již léta tvrdí, že útoky zinscenovala administrativa tehdejšího prezidenta George W. Bushe.Když se korespondent NYT zeptal uznávaného režiséra, proč se rozhodl udělat rozhovory se zastánci konspiračních teorií, které tyto události provázejí, odpověděl následovně:Když byl Lee dotázán na výsledky vyšetřování, podle nichž letecké palivo způsobilo roztavení ocelových nosníků v budovách a následně vedlo ke zřícení věží, naznačil, že tomu nevěří.Režisér vyjádřil naději, že jeho nové dílo přiměje členy amerického Kongresu k uspořádání slyšení na toto téma.Jak již bylo zmíněno, 11. září vyvolalo řadu konspiračních teorií, v nichž lidé naznačují, že se na útocích podílela nebo je zosnovala americká vláda, což Bílý dům údajně využil jako záminku k zahájení invazí do Afghánistánu a Iráku.Zastánci těchto konspirací poukazují na „neobvyklý“ pád Světového obchodního centra, konkrétně budovy č. 7, který označují za řízenou demolici.Podle vyšetřování, které provedl Národní institut pro standardy a technologie (NIST), způsobily padající trosky ze severní věže požáry v desátém patře budovy 7. Podle NIST se jedná o požár, který se stal příčinou požáru. Protipožární systém v budově 7 nemohl požáry uhasit, protože zřícení severní a jižní věže vedlo k přerušení městského vodovodu.V důsledku toho požáry v budově 7 hořely ještě několik hodin, což podle vyšetřovatelů vedlo ke zřícení stavby. Počítačový model NIST, který byl založen na fotografiích, videozáznamech a výpovědích svědků, ukázal, že teplo z požárů roztáhlo dlouhé nosné trámy, což způsobilo selhání spojů a podlah.Přestože vyšetřovatelé NIST připouštějí, že ke zřícení výškových budov ve Spojených státech v důsledku požáru dochází jen velmi zřídka, nenašli prý žádné důkazy o tom, že by budova 7 spadla v důsledku řízené demolice.*Al-Káida je teroristická skupina zakázaná v Rusku a mnoha dalších zemích.

josefnovak_36 11. září byla jednoznačně americká akce. Al-Kaida svou účast jednoznačně odmítla. Pokud by to udělala, tak by byla za největší hrdiny v muslimském světě. To by si nenechala ujít, takový vliv. 1

Simo Häyhä Konspirátoři se ohání tím, že prý oficiální verze nedává smysl. Přitom ty jejich verze mají pochybností mnohem víc. Navíc není jedna konspirační teorie ale desítky různých verzí od holografických letadel až po řízenou střelu na pentagon. Žádná z těch teorií ovšem nevysvětluje útok na dvojčata z roku 1993. 0

