Hudební svět truchlí. Zemřel bubeník z Rolling Stones

Hudební svět truchlí. Zemřel bubeník z Rolling Stones

Ve věku 80 let zemřel bubeník z populární skupiny Rolling Stones. Charlie Watts zemřel v poklidu v Londýně a byl obklopen blízkými. 24.08.2021

„S hlubokým zármutkem oznamujeme smrt našeho drahého Charlieho Wattse,“ citovala BBC slova agenta zesnulého umělce.Podle britského deníku The Daily Mail se hudebník zotavoval z nedávné neodkladné operace, kvůli které byl nucen přerušit turné po Spojených státech.Charlie Watts byl britský rockový bubeník, který byl více než padesát let členem kapely The Rolling Stones. Watts byl také leader jazzového ansámblu, pod svým jménem vydal několik jazzových desek. Mimoto se také podílel na produkci některých desek Rolling Stones a navrhoval některá pódia, která si s sebou Stones na svých turné vozili.The Rolling Stones je britská rocková skupina založená roku 1962 v Londýně. Původní sestavu tvořili: kapelník Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman, Charlie Watts a Ian Stewart.Zemřel zpěvák SegradoPřed nedávnem zemřel také valašský zpěvák, herec a výtvarník František Segrado v sobotu 24. července. Segrado byl označován za renesančního člověka, jako textař a zpěvák čtyři desítky let účinkoval v nejrůznějších hudebních skupinách, znám byl také svou účastí v projektech Petra Hapky a Michala Horáčka. Své první sólové album dokončil v téměř 60 letech.František Segrado zpíval se skupinou Dobrohošť, hostoval také u Irish Dew a Čechomoru. V roce 2003 nazpíval dvě písničky pro společné album Michala Horáčka a Jardy Svobody Tak to chodí a od té doby s Horáčkem spolupracoval na několika projektech, vydali spolu i celé album Segrado (2014).V roce 2016 se představil divákům i na plátnech kin v celovečerním rodinném filmu z Valašska Děda, pod kterým je Marta Santovjáková Gerlíková podepsána jako autorka námětu a scénáře a vedoucí produkce. Film vypráví o rázovitém valašském dědovi, k němuž přijíždějí na prázdniny na chalupu do Prlova vnuci z Prahy v podání Anny Čtvrtníčkové a Jáchyma Dimova.

