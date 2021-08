https://cz.sputniknews.com/20210824/kuchar-jamie-oliver-se-podelil-o-recept-na-naprostou-klasiku---yorkshirsky-pudink-15596178.html

Kuchař Jamie Oliver se podělil o recept na „naprostou klasiku“ - yorkshirský pudink

Yorkshirské pudinky jsou v Británii základem nedělní večeře. Šéfkuchař Jamie Oliver se podělil o svůj „křupavý a nadýchaný" recept na tuto pochutinu... 24.08.2021

2021-08-24T08:34+0200

svět

velká británie

recept

vaření

suroviny

jídlo

Slavný šéfkuchař Jamie Oliver se pravidelně dělí o své recepty i tipy a triky, jak zdokonalit nejrůznější pokrmy. Nyní Oliver sdílel s fanoušky recept na yorkshirský pudink a šéfkuchař se podělil o svůj „naprosto klasický“ recept.Z receptu se připraví 12 lahodných yorkshirských pudinků a na přípravu není vůbec složitý. Navíc vám bude stačit pouhých 30 minut.Ingredience:- Rostlinný olej- Dvě velká vejce- 100 g hladké mouky- 100 ml mlékaPostup:Pro začátek předehřejte troubu na 225 stupňů, aby se trouba mohla zahřát během přípravy směsi na těsto. Poté vezměte formu na košíčky nebo muffiny a do každé z nich přidejte malou kapku rostlinného oleje. Tuk se dostatečně zahřeje, aby pomohl „nafouknout“ pudinky. Olivový olej se nedoporučuje, protože slunečnicový nebo rostlinný olej může dosáhnout mnohem vyšší teploty. Poté vložte plech na 10 až 15 minut do trouby, aby se olej pořádně rozpálil.Mezitím vyšlehejte vejce, mouku a mléko do světlé a hladké hmoty. V této fázi můžete směs také trochu osolit a opepřit. Směs těsta nechte odpočívat, dokud plech nebude v troubě 10 až 15 minut. Opatrně vyjměte plech z trouby a nalijte těsto do 12 košíčků. Je důležité dbát na to, aby v každém košíčku bylo stejné množství těsta, aby se všechny rovnoměrně propekly.Plech vložte do trouby na 12 až 15 minut nebo dokud nevykynou a nezezlátnou. Během pečení yorkshirských pudinků v troubě se snažte troubu neotevírat, protože by mohly klesnout a rozmočit se.Pečené bramboryDříve se o své tipy na pečené brambory podělil i britský šéfkuchař Raymond Blanc. Známý šéfkuchař doporučuje, aby lidé dobře vybírali tuk, který budou na přípravu tohoto pokrmu potřebovat. Tento výběr je totiž dle něj zásadní a špatná volba oleje tak nemusí vést k optimálnímu výsledku.Argumentuje přitom tím, že to souvisí se způsobem, jakým se brambory připravují, a sice že je třeba je péct při velmi vysokých teplotách. A právě pro takový postup olivový olej zrovna není dobrou volbou, jelikož změní chuť a bude trpký až štiplavý.Ideální volbou dle šéfkuchaře je zcela jistě husí tuk. Ten má totiž ve výsledné kombinaci tu nejlepší chuť.Velmi důležité je ale také vybrat samotné brambory, které jsou pro tento recept nejvhodnější. Odborník na kulinářské umění tedy doporučuje, aby lidé sahali po osvědčených odrůdách určených k pečení.Dobrou radou je i to, že je vhodné volit brambory, které obsahují co nejmenší množství škrobu. Blanc tak doporučuje brambory, které jsou velké a žluté – což svědčí o tom, že v nich mnoho škrobu není.Díky takovému druhu brambor bude pokrm hezky měkký, ale i tak si brambory stále zachovají křupavou slupku. Podle Raymonda Blanca je také dobré nakrájet si brambory na čtvrtky o velikosti přibližně čtyř centimetrů.

velká británie

2021

velká británie, recept, vaření, suroviny, jídlo