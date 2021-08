https://cz.sputniknews.com/20210824/meteorologove-zaznamenali-extremni-uhrn-srazek-na-lucni-boude-silne-deste-jsou-aktualni-i-nadale-15597824.html

Meteorologové zaznamenali extrémní úhrn srážek na Luční boudě. Silné deště jsou aktuální i nadále

Meteorologové zaznamenali extrémní úhrn srážek na Luční boudě. Silné deště jsou aktuální i nadále

Meteorologové varují před velmi silnými dešti. Varování se týká především Královéhradeckého a Libereckého kraje, kde může úhrn srážek dosáhnout až 50 litrů... 24.08.2021, Sputnik Česká republika

Zmiňme, že meteorologové již v pondělí varovali, že hory na severu Čech můžou postihnout silné deště. Nad ránem meteorologové zaznamenali extrémní množství srážek na stanici Luční bouda, kde za posledních šest hodin spadlo více než 50 litrů srážek na metr čtvereční. Vydatné deště se týkají Krkonoš, v Jizerských horách budou deště pokračovat i dnes.Řeky v regionu se však výrazně nezvedly. V šest hodin ráno první stupeň povodňové aktivity platil pro Labe ve stanicích Špindlerův Mlýn a Labská a Úpu v Horním Starém Městě.Varování meteorologů před extrémními dešti do osmi hodin ráno platilo také pro Královéhradecký kraj, konkrétně pro okres Trutnov.Později by se pak měly srážky zmírnit, silné deště však zůstávají aktuální. V návětrných polohách může podle meteorologů napršet i 50 milimetrů srážek. V Královéhradeckém kraji se deště týkají především okresu Vrchlabí, v Libereckém kraji okolí Jilemnice, Tanvaldu, Jablonce nad Nisou a Frýdlantu.Silné deště můžou být nebezpečné zejména pro řidiče. Meteorologové upozorňují, že při vydatných deštěch voda může téct po silnicích, hrozí proto riziko aquaplaningu. Deště však můžou zhoršit také viditelnost. Během dešťů proto meteorologové žádají řidiče přizpůsobit jízdu podmínkám, snížit rychlost a jezdit opatrně. Lepší bude nevjíždět do zatopených míst a proudící vody.

