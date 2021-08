https://cz.sputniknews.com/20210824/mluvci-talibanu-americane-musi-odejit-vcas-aby-nezpusobili-dalsi-problemy-15606611.html

Mluvčí Tálibánu: Američané musí odejít včas, aby nezpůsobili další problémy

V polovině srpna převzal Tálibán* moc nad Afghánistánem, od té doby pak probíhá evakuace. Oficiální mluvčí politické kanceláře Tálibánu Muhammad Naím poskytl...

situace v afghánistánu. tálibán vstoupil do hlavního města

afghánistán

rozhovor

tálibán

hnutí

teroristiká organizace

terorista

Sputnik: Tálibán vzkazuje mezinárodnímu společenství a Afgháncům, že Afghánistán se nestane platformou pro žádné operace, které by mohly ohrozit jakoukoli jinou zemi. Budou přijata nějaká praktická opatření na podporu těchto prohlášení?Muhammad Naím: Tálibán vyhlásil všeobecnou amnestii pro afghánské vládní úředníky. To je jeden krok. Vedeme také mírový dialog, abychom vyřešili problémy, které existovaly dříve. Jednali jsme s americkými úřady a dosáhli dohody, kterou dnes vidí celý svět. Dosáhli jsme dohody o stažení cizích vojsk z naší země. Naším hlavním cílem a prvním krokem je dialog a mírové řešení jakéhokoli problému. Tato politika je úspěšná. Mírový proces vedl k tomu, že se lidé znovu sjednotili a vzdali se svých rozdílů.Sputnik: Už jste definovali vektor nového politického systému?Muhammad Naím: To, co se stalo, bylo velkým překvapením pro lidi na celém světě i pro nás. Nikdo nečekal, že se to stane teď a tak rychle, ale stalo se to. Nyní musíme přemýšlet a podniknout příslušné kroky k sestavení vlády. Dychtíme po tom, abychom co nejdříve našli vzorec budoucí vlády, a děláme pro to maximum.Sputnik: Jaká bude vláda, bude mít více stran?Muhammad Naím: Bude zahrnovat běžné občany, aby lidé měli pocit, že vláda zastupuje jejich zájmy. Každý musí pracovat na základě upřímnosti, nikoliv diskriminace pro tento národ a pro tuto zemi. Hlavním cílem vlády je sloužit lidem.Sputnik: Jak hodnotíte rozhodnutí USA odložit datum stažení svých vojsk?Muhammad Naím: Nečekali jsme, že odloží datum stažení svých vojsk, a neakceptujeme to. Bylo stanoveno konkrétní datum 21. dubna. Bylo dohodnuto se Spojenými státy americkými a podpořila jej Rada bezpečnosti OSN. Spojené státy jej však jednostranně odložily, což kategoricky nepodporujeme. Musí dodržet termín. Situace v zemi se stoprocentně změnila a není v jejich zájmu zde zůstávat. Měli by odejít včas, aby nevznikly nové problémy.Sputnik: Jak hodnotíte pozici Ruska?Muhammad Naím: Postoj Ruska je v podstatě pozitivní a doufáme, že v budoucnu bude Rusko hrát příznivou roli při řešení stávajících problémů v Afghánistánu. Vztahy mezi Afghánistánem a Ruskem jsou pozitivní, opakovaně jsme se setkávali a pořádali konference v Moskvě, abychom našli řešení problémů v Afghánistánu.Sputnik: Jsou lidé, kteří říkají, že za vlády Tálibánu bude situace žen obtížná, jak se k tomu vyjádříte?Muhammad Naím: Všechno jsou to prázdná a nepodložená obvinění a fámy. Navíc se na nás zaměřují média. Dvacet let jsme byli vystaveni informační válce a neměli jsme možnost se vyjádřit a mluvit sami za sebe. Dnes máme tuto příležitost. Zasazujeme se o práva žen, menšin a lidská práva. Hájíme různé zájmy našich lidí v oblasti školství, zdravotnictví a všeho ostatního. To, co o nás říkají média, není pravda a zkresluje to politiku Islámského emirátu. Pracujeme podle islámského práva, abychom sloužili vyšším zájmům našeho lidu.Sputnik: Proč se někteří lidé nepřestanou snažit uprchnout ze země, když jim Tálibán zaručil bezpečí?Muhammad Naím: Asi před třemi nebo pěti lety začala migrace a mladí lidé hromadně utíkali ze země. Topili se ve vodě a nezůstalo to bez povšimnutí. Mladí lidé se vrhali do spárů smrti, jen aby se dostali do západních zemí. Říkali si: „Když už se topíme ve válce, proč odtud neutéct.“ To je ten problém.Sputnik: Jaké budou vztahy se sousedními zeměmi? A kdy se očekává vnitřní stabilita v zemi?Muhammad Naím: V zemi máme dva problémy. Za prvé: okupace, která skončila, nebo téměř skončila. Za druhé: 40 let trvající válka. Válka, která zničila zemi a vyvolala problémy, potíže a katastrofy. I to skončilo, chvála Alláhovi. Dnes je dobrá příležitost, jak uvnitř, tak i vně (země, pozn. Sputniku), navázat kontakty se sousedními zeměmi a mezinárodním společenstvím. Je to velmi vhodný okamžik pro spolupráci vnitřních i vnějších stran, aby se afghánský lid dostal do bezpečného přístavu, aby mu pomohl a aby sehrál pozitivní roli v rozvoji Afghánistánu a při řešení problémů afghánského lidu.* Teroristická organizace zakázaná v Rusku.

Červenáček Dobře, že Tálibán použil i slovo musí. To pindosi naštve; nejsou zvyklí, že by jim někdo něco diktoval. 🐸🐸🐸🐸 2

Karel Adam No vida, afghanský "Ovčáček" a hovořil s přehledem a srozumitelněji než některý politik EU. 1

2

afghánistán

2021

Zprávy

