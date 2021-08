https://cz.sputniknews.com/20210824/mynar-mam-informace-ze-jsem-byl-opakovane-odposlouchavan-i-sledovan-bis-15598579.html

Mynář: Mám informace, že jsem byl opakovaně odposloucháván i sledován BIS

Mynář: Mám informace, že jsem byl opakovaně odposloucháván i sledován BIS

Kancléř prezidenta Miloše Zemana Vratislav Mynář v pořadu 360° na CNN Prima News reagoval na prezidentova slova ohledně toho, že BIS měla odposlouchávat lidi z... 24.08.2021, Sputnik Česká republika

V pořadu Mynář uvedl, že disponuje informací, že měl být opakovaně odposloucháván BIS.„Mám informace, že jsem minimálně opakovaně byl odposloucháván a případně i sledován BIS,“ řekl Mynář v pořadu. Vysvětlit však, proč měl být sledován, nemohl.Dodal, že BIS vydala stanovisko, že Mynář nepředstavuje žádné riziko, a proto není důvod, aby nedostal bezpečnostní prověrku, o kterou žádal.„Tím spíš mě zaráží, že se dozvídám, že jsem opakovaně odposloucháván a sledován,“ řekl Mynář. Přesné datum, kdy se dověděl o tom, že je sledován, si však nepamatuje.Mynář dále uvedl, že rozladěn byl touto informací i sám prezident Miloš Zeman.Odposlechy ZemanaServer Neovlivní nedávno přišel s informací, že BIS měla sledovat ekonomického poradce prezidenta Martina Nejedlého. Ten prý o sledování neoficiálně věděl. Prezident republiky Miloš Zeman následně v rozhovoru pro Blesk uvedl, že BIS nařídila sledování lidí z jeho nejbližšího okolí a že vzhledem k tomu, že nevlastní mobilní ani pevný telefon, se toto sledování a odposlechy týkaly také jeho.Zeman uvedl, že o celé věci informoval premiéra Andreja Babiše, který měl odposlechy zastavit. K zastavení odposlechů však podle prezidenta nedošlo. Odposlechy měl nařídit šéf BIS Michal Koudelka.Babiš se ale ohradil vůči tomu, že by prezidentovi slíbil zastavit údajné odposlouchávání jeho okolí ze strany BIS.Předseda sněmovní komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) v souvislosti s vyjádřeními prezidenta Miloše Zemana ohledně odposlechů svolal komisi, která by se měla sejít ve čtvrtek.Někteří členové komise to však považují za zbytečné, jedná se například o Marka Bendu z ODS.Obdobný názor zastává také Lukáš Kolařík od Pirátů, který si myslí, že jde o další útok Zemana na Koudelku.„Je to další díl seriálu Zeman a Koudelka. Je to pro mě politické prohlášení a nevidím důvod, proč by BIS nemohla odposlouchávat. Nemůžeme dělat rozdíly mezi občany nebo politiky,“ míní Kolařík.

Zdeno Ak má čisté svedomie nemusí sa báť odpočúvania. Robí sa to všade vo svete. 0

Seki18 Nevím, proč se Zeman nebo Mynář diví, že je sledují a odposlouchává BIS. USA, jako řídící orgán Koudelkovy BIS přece sleduje i Merkelovou a další své "spojence". vyjádření pitomců Bendy a "pyráta" jsou standardní stupidity. 0

