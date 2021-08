https://cz.sputniknews.com/20210824/nato-uz-nekontroluje-sebe-samu-prohlasila-zacharovova-15602252.html

NATO už nekontroluje sebe samu, prohlásila Zacharovová

NATO už nekontroluje sebe samu, prohlásila Zacharovová

Oficiální mluvčí Ministerstva zahraničí RF Maria Zacharovová okomentovala prohlášení generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga o Afghánistánu a řekla, že... 24.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-24T14:19+0200

2021-08-24T14:19+0200

2021-08-24T14:19+0200

nato

rusko

maria zacharovová

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/956/98/9569850_0:98:2281:1381_1920x0_80_0_0_fff0f10842ccdd5b03211afe6cee7e52.jpg

Stoltenberg dříve prohlásil, že NATO nepřipustí, aby teroristé ohrožovali alianci v Afghánistánu. Řekl rovněž, že NATO neví o tom, jaká část zbraní a vojenské techniky aliance byla zničena při odchodu z této země: „Leccos bylo zničeno, a leccos tam zůstalo.“Podle jejích slov je plán pro NATO očividný a spočívá v tom, aby se aliance věnovala vlastním problémům, „obnovila teoretickou základnu a praktický přístup, a teprve potom se zamýšlela nad záchranou vesmíru“.V první dekádě srpna tálibové (hnutí Tálibán bylo uznáno za teroristické a zakázáno v RF) zaktivizovali ofenzívu proti vládním silám v Afghánistánu. Jedinou jimi nekontrolovanou provincií zůstává Pandžšír ležící severovýchodně od Kábulu, jedna z nejmenších v zemi, pokud jde o rozlohu a počet obyvatel. Patnáctého srpna vstoupili bojovníci Tálibánu do hlavního města a vzali pod svou kontrolu prezidentský palác. V noci na 16. srpna mluvčí politické kanceláře tálibů Mohammad Naim prohlásil, že válka v Afghánistánu skončila a že forma vlády v zemi se vyjasní v nejbližší době.

https://cz.sputniknews.com/20210818/fiala-po-afghanskem-debaklu-nato-je-jedina-zaruka-nasi-bezpecnosti-15537274.html

Aurus

Pamätám sa na video točené chlapcami z IS na ktorom otvárali bedne so zbraňami a muníciou od USA zhodenými padákmi "OMYLOM" im. Ako sa niekto príčetný ktorý má k dispozícii najmodernejšiu techniku a má dokonalý prehľad o dislokácii doslova jednotlivých bojovníkov môže takto zmýliť? Samozrejme nemôže. Jedine že by mali USA armádu idiotov (nebrať ako nadávku, ale ako diagnózu)...

2