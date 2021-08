https://cz.sputniknews.com/20210824/nedostatek-vitaminu-b12-bolestivy-priznak-na-obou-stranach-ust---ceho-si-vsimnout-15595886.html

Nedostatek vitaminu B12: Bolestivý příznak na obou stranách úst - čeho si všimnout?

Nedostatek vitaminu B12 může rychle přerůst v anémii - nedostatek zdravých červených krvinek, což znamená, že se do životně důležitých orgánů dostává méně... 24.08.2021, Sputnik Česká republika

Vitamin B12 se může v těle ukládat řadu let, což znamená, že může trvat dlouho, než se příznaky tohoto stavu objeví. Změny se však mohou zdát neškodné, takže návštěvu svého praktického lékaře můžete odkládat. Neléčený nedostatek vitaminu B12 však může vést k nevratným neurologickým komplikacím. Na bocích úst člověka se nachází bolestivý a zjevný příznak.Praskliny v koutku ústJedná se o běžný příznak poukazující na nedostatek vitaminů skupiny B spolu se železem a zinkem. Tento problém se vyskytuje hlavně u vegetariánů, protože nepřijímají dostatek železa, zinku a vitaminu B12.Může to také znamenat, že člověk kvůli nadměrnému držení diety omezuje některé bílkoviny potřebné pro budování vaší imunity.Odborníci doporučují jíst více drůbežích výrobků, rajčat, čočky a arašídů. Důležité je také jíst mléčné výrobky, jako je paneer, jogurt a ghí nebo přepuštěné máslo.Podle studie v časopise Journal of the Academy of General Dentistry je pro zdraví člověka životně důležitých několik vitaminů B-komplexu.Pokud má člověk nedostatek vitaminu B12, může mít různé problémy v ústní dutině, od popraskaných rtů po záněty jazyka nebo dokonce vředy v ústech. Pokud si člověk všimne prasklin na obou stranách úst, může to znamenat, že má nedostatek vitaminu B12.Lidé, u kterých se tento stav projeví, budou mít suché, červené rty, které praskají na jedné nebo na obou stranách úst. Tento stav se konkrétně nazývá angulární cheilitida a je to v podstatě zánět rtů. Tyto praskliny mohou svědit a být bolestivé, mohou se na nich tvořit bílé strupy a dokonce mohou krvácet. Pokud se angulární cheilitida vyskytuje dlouhodobě, může způsobit infekci.Při dlouhodobém výskytu prasklin na rtech může dojít také k rozštěpu rtu, kdy se jedna z prasklin zcela roztrhne a začne krvácet.Zatímco dlouhodobá léčba tohoto problému vyžaduje vyřešení nedostatku vitamínů, okamžitá léčba obvykle zahrnuje aplikaci zklidňujících mastí, jako je vazelína, kokosový olej nebo léčivé balzámy na rty.

Červenáček Pijte mléko nebo syrovátku. Hlavním zdrojem tohoto vitaminu v potravě jsou živočišné produkty: vejce, mléko, sýry, maso a vnitřnosti. 🐸🐸🐸🐸 0

