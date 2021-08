https://cz.sputniknews.com/20210824/policiste-hledaji-mladika-se-strelnou-zbrani-ten-je-podezrely-z-nebezpecneho-vyhrozovani-15605524.html

Policisté hledají mladíka se střelnou zbraní. Ten je podezřelý z nebezpečného vyhrožování

Policisté hledají mladíka se střelnou zbraní. Ten je podezřelý z nebezpečného vyhrožování

Policie České republiky varuje před tím, že v Praze a okolí se může pohybovat nebezpečný muž se zbraní. Policisté o tom informovali na svém twitterovém účtu. 24.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-24T17:35+0200

2021-08-24T17:35+0200

2021-08-24T17:35+0200

česko

zbraně

policie

muži

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/83/43/834379_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_e0200a6ec936d018eafb5e843952db25.jpg

„Pátráme po 27letém muži, který je podezřelý z nebezpečného vyhrožování a je ozbrojen nelegálně drženou střelnou zbraní. Pokud muže uvidíte, rozhodně se ho nepokoušejte zastavit a volejte linku 158. Může se pohybovat v Praze nebo středních Čechách,“ stojí v příspěvku policie.Jak vyplývá z databáze policistů, hledaným je sedmadvacetiletý Jiří Soukup, který má bydliště v Praze 3.Má střední postavu, výšku 170 až 175 cm, krátké plavé vlasy, šedé oči a hnědočerné vousy s knírem. Je vysoký 170 až 175 centimetrů.„Je podezřelý z nebezpečného vyhrožování a je ozbrojen nelegálně drženou střelnou zbraní,“ upozornila policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.Schneeweissová dodala, že mladík se může pohybovat na území Prahy a Středočeského kraje.Připomeňme, že na začátku července pražská policie zveřejnila video útoku muže cizince na dvojici v metru. Policie prosila občany o pomoc, a o to, aby se přihlásili svědci události. Napadená dvojice utrpěla vážná zranění. Útočníkem byl 30letý muž, kterého policie zadržela.„Kriminalisté prvního oddělení třetího policejního obvodu vyšetřují případ fyzického napadení mezi dvěma muži a ženou, které se stalo v neděli 4. července osmnáct minut po sedmnácté hodině. Policisté šetřením zjistili, že k brutálnímu útoku mělo dojít již během jízdy ze stanice metra Anděl a vyvrcholilo na nástupišti metra Černý most,“ uvádělo se na stránce policie.Poškozená žena a muž utrpěli velmi vážná zranění, která si vyžádala hospitalizaci v nemocnici. Podezřelého na místě zadržel pohotový kolemjdoucí, který jej na místě držel do příjezdu policistů. Ostatní svědci pak poskytovali první pomoc zraněným, dodali.Třicetiletý cizinec byl obviněn ze spáchání trestného činu těžkého ublížení na zdraví a výtržnictví. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

https://cz.sputniknews.com/20210823/policiste-dostali-hlaseni-ze-v-okoli-prahy-se-pohybuje-medved-rozbehla-se-patraci-akce-15595085.html

Mikrobiolog.. nosí nasazený opičí náhubek, tak ho ozbrojené opice nemohou ohrozit... 0

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zbraně, policie, muži