Rekordní počet migrantů byl zadržen při pokusu proniknout do Velké Británie

Rekordní počet migrantů byl zadržen při pokusu proniknout do Velké Británie

Úřady Velké Británie zadržely přes 820 migrantů, kteří se pokusili nezákonně proniknout do země přes Lamanšský průliv, který odděluje ostrov od kontinentální... 24.08.2021, Sputnik Česká republika

„V sobotu britské úřady v Lamanšském průlivu zadržely rekordní počet 828 migrantů,“ oznámila televizní stanice. Podle informací ministerstva zadržely francouzské úřady téhož dne dalších 193 nelegálních migrantů.Jak se podotýká, předchozí rekord byl stanoven 12. srpna, kdy se britským úřadům podařilo zadržet za jeden den 592 migrantů.Nelegální migranti často hledají každou možnost přeplout Lamanšský průliv a dostat se do Velké Británie, kam je láká sociální program, možnost získat status uprchlíka a finanční podporu. Velká Británie a Francie se v dubnu domluvily, že zesílí boj s nezákonnou migrací. Dokument mj. předpokládá, že počet policistů, kteří hlídkují na francouzských plážích, bude zvýšen více než dvojnásobně, aby bylo zabráněno odplutí člunů od francouzského pobřeží průlivu.Migranti umírají na cestě do ŠpanělskaNejméně 31 migrantů zemřelo na cestě do Španělska, když se potopily dva čluny mířící ke Kanárským ostrovům.Ochránkyně lidských práv, představitelka neziskové organizace Walking Borders Helena Maleno dříve na sociálních sítích oznámila, že 18 lidí zahynulo nedaleko marockého města Tarfaja 9. srpna, jejich člun se převrátil nedaleko břehu. Bylo v něm 58 lidí, včetně 16 žen a tříletého dítěte.Další člun byl nalezen ve čtvrtek 600 kilometrů od Kanárských ostrovů, oznámila rozhlasová stanice Cadena Ser. Nacházelo se v něm 46 lidí, při plavbě k pobřeží zemřelo 13 z nich.Podle informací ochránců lidských práv od začátku roku zemřelo na cestě ke Kanárským ostrovům 2,1 tisíce lidí.Podle informací ministerstva vnitra se od začátku roku až do 1. srpna dostalo do Španělska různými cestami 16,5 tisíce nelegálních migrantů, mj. mořem 15,3 tisíce, z nichž 7,5 tisíce na Kanárské ostrovy.

Červenáček Dnes mi přišlo otřesé video o zvěrstvech páchaných třeba právě vyloděnými imigranty v Evropě, jinde ve městech kopou do bělochů na zemi jako šílení, automobily srážejí chodce, policisté před nimi utíkají. Pomyslel jsem na humanitární funkci, kterou může splňovat samopal. Ani dětí nelitovat. Adolfa Merkel za to může, a její voliči. U nás nevolit Piráty, TOP09, Starosty, ODS, lidovce, Zelené. 🐸🐸🐸🐸 0

Karel Adam No nevím, ale nějakých 820 migrantů se v Londýně ztratí, tam snad už "bílou tvář" uvidíte jen v Buckinghamském paláci, tedy zatím. 0

