https://cz.sputniknews.com/20210824/resite-problem-s-pomalym-iphonem-mame-reseni-jak-mobil-zrychlit-15601706.html

Řešíte problém s pomalým iPhonem? Máme řešení, jak mobil zrychlit

Řešíte problém s pomalým iPhonem? Máme řešení, jak mobil zrychlit

Pomalý mobilní telefon je noční můra nejednoho z nás. Proto přinášíme tip pro uživatele iPhonů, kterým se zdá, že není tak rychlý, jak by mohl být. Některé... 24.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-24T23:03+0200

2021-08-24T23:03+0200

2021-08-24T23:03+0200

věda a technologie

iphone

apple

rychlost

mobil

mobilní telefony

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1202/31/12023157_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d2f2da4550c1043a99e0fa4169f9a8ba.jpg

Uživatelé sociálních sítí si všimli, že změna regionu v iPhonu na Francii zvyšuje výkon zařízení. Novináři to přičítají tomu, že Apple nezpomaluje chytré telefony francouzských spotřebitelů, protože místní úřady společnosti v roce 2020 uložily pokutu 25 milionů eur.Možnost zpomalení výkonu se v telefonech Apple aktivuje, když baterie dosáhne určité úrovně opotřebení. Před několika lety zástupci společnosti vysvětlovali, že tímto způsobem se zachovává výdrž baterie starších smartphonů. Na zařízení francouzských uživatelů se však toto pravidlo nevztahuje. V tomto ohledu je změna regionu na Francii v iPhonu skutečně použitelným způsobem, jak zařízení zrychlit.Nadšenci tuto metodu testovali pomocí syntetických testů. V případě iPhonu 12 Pro nedošlo ke zvýšení výkonu při změně regionu - to je způsobeno tím, že smartphone má novou baterii. Při testování iPhonu 7 v benchmarku GeekBench 5 však test ukázal jiné výsledky - 286 tisíc a 298 tisíc bodů. Aktualizace v regionu tak zvýšila výkon smartphonu vydaného v roce 2016 o devět procent.Varování AppleSpolečnost Apple zveřejnila varování, které se týkalo toho, že její přístroje nesmějí být v blízkosti kardiostimulátorů a defibrilátorů. Co, přesně hrozí, ale neuvádí.Apple na svých stránkách varuje, že magnety a elektromagnetická pole celé řady přístrojů této společnosti mohou za určitých podmínek „rušit“ činnost kardiostimulátorů a defibrilátorů. Tyto zdravotnické pomůcky totiž obsahují senzory, které reagují na magnety a radiové vlny, pokud jsou s nimi produkty Apple v úzkém kontaktu.Společnost proto doporučuje, aby dlouhý seznam produktů Apple jejich uživatelé drželi od zdravotnických přístrojů v bezpečné vzdálenosti 15 centimetrů a 30 centimetrů při bezdrátovém nabíjení.Pokud má uživatel pocit, že je činnost jeho zdravotnických přístrojů narušena produkty Apple, tak je má přestat používat a má kontaktovat svého lékaře i výrobce zdravotnického přístroje.Apple v tiskové zprávě neuvádí, co přesně mohou výrobky způsobit a ani to, jak se „rušení“ projeví na fungování zdravotnických přístrojů. Zda může dojít k jejich chybnému fungování a zda jsou uživatelé potenciálně ohroženi na životě, společnost Apple neuvedla.Mezi výčtem figurují bezdrátová sluchátka AirPods spolu s nabíjecím pouzdrem, chytré hodinky Apple Watch, hlasoví asistenti HomePode a HomePod mini, různé druhy iPadů, modely iPhone 12, napájecí adaptéry MagSafe, některé MacBooky a iMacy a bezdrátová sluchátka Beats.

https://cz.sputniknews.com/20210809/strach-z-nove-funkce-applu-roste-uzivatele-zverejnili-otevreny-dopis-na-internetu-15437420.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

iphone, apple, rychlost, mobil, mobilní telefony